ĐOKOVIĆ O TRETMANU U MALAGI: Ovo nisam doživeo, tražili doping test dok sam se zagrevao za meč

Novak Đoković istakao je da nema ništa protiv da se svi igrači testiraju, ali da se to mora učiniti posle mečeva i po proceduri koja neće uticati na koncentraciju sportista.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedom nad Kameronom Norijem obezbedio je reprezentaciji Srbije plasman u polufinale Dejvis kupa, uprkos nesvakidašnjem problemu pred početak meča. Na to se osvrnuo na konferenciji za novinare istakavši da mu se tako nešto nije dogodilo već 20 godina. Pre meča organizatori i članovi antidoping agencije angažovane na turniru tražili da uradi doping test u toku zagrevanja, što bi mnoge dekoncentrisalo, ali ne i najboljeg svih vremena.

Na konferenciji za novinare posle pobede nad Norijem, Novak Đoković istakao je da nema ništa protiv da se svi igrači testiraju, ali da se to mora učiniti posle mečeva i po proceduri koja neće uticati na koncentraciju sportista.

„Podržavam da se testiram ja ili bilo ko – sto puta, nije problem, ali ne pred meč. Kad završim, dođite, testirajte, nisam video nikakav razlog ni logiku što su to od mene zatražili u toku zagrevanja. Još nisam uradio kompletnu doping kontrolu, treba da dam krv. Imao sam kraću raspravu sa ljudima iz antidoping agencije. Nisam verovao da su doneli takvu odluku, za 20 i više godina moje karijere nikad mi se nije desilo da sat i po pre meča treba da idem na doping kontrolu. Ja imam svoju rutinu, ne treba mi ta distrakcija, da mi uzimaju urin i krv, da razmišljam mogu li u tom trenutku da dam urin“, rekao je Novak Đoković.

Srpski as je potom objasnio da su iz antidoping kontrole dali nekoliko potpuno nelogičnih obrazloženja.

„Kada sam razgovarao sa predstavnicima antidoping agencije, rekli su mi da je jedan od važnih razloga što su doneli takvu odluku razgovor sa organizatorima, da bi dali više odmora teniserima koji sutra igraju, ali rekao sam im da pobednik ne igra sutra. Onda su mi obrazložili da ljudi iz organizacije i antidoping agencije ne bi da ostaju tako kasno. Besmisleni izgovori i objašnjenja“, rekao je Đoković.

Konstatovao je da će njegova reakcija sigurno izazvati različite komentare, ali je morao da obelodani taj incident.

„Sramno je to što su uradili. Interesantno je i da je to privatna kompanija, trebalo bi da se povede diskusija da li bi trebalo da u okviru teniskog sistema imamo svoju agenciju, a ne da se angažuje neko sa strane… Verovatno će se pogrešno protumačiti, ali ovo je nečuveno, postoje neke granice i razumevanje, a oni se ponašaju kao da ne razumeju šta se ovde događa, da je sport u pitanju, nego samo: hajde, šta ti je to, daš krv, piškiš.“

Prvi reket sveta je prokomentarisao navijanje suparničkih navijača i njihovo ometanje sa tribina tokom njegove izjave posle meča, konstatujući da se na to već navikao.

„Nepoštovanje navijača, ali na to moram da budem spreman u Dejvis kupu. Nekada se pređe granica, u žaru borbe sam i ja reagovao, pokazao da ne dozvoljavam takvo ponašanje. Mogu da rade šta hoće, ali odgovorio sam. Probao sam da dam intervju, oni su namerno udarali u bubnjeve kako se ne bih čuo, pokušali su da me iritiraju tokom celog meča. Eto, proćaskali smo na kraju“, konstatovao je Đoković.

Antidoping agencija Srbije zatražila zvanično razjašnjenje situacije