PANČEVO: Broj izdatih građevinskih dozvola u 2023. na nivou iz prethodne godine

Iako izgradnja i prodaja stanova u poslednjem kvartalu ove godine beleži pad čini se da se u južnom Banatu gradi kao i prethodnih godina, a građevinska sezona ne prekida se ni tokom zime. Od početka godine izdato je oko 200 građevinskih dozvola što je na nivou iz 2022. godine, a među kupcima pored Beograđana sve je više i Rusa.

U Pančevu gotovo u svakoj ulici niče zgrada. Broj izdatih građevinskih dozvola u 2023. je na nivou iz prethodne godine, a potražnja za sada ne pada kao ni cena kvadrata.

„Blizina Beograda je jedan od osnovnih razloga zašto nije pala potražnja. Jer koliko god da su neki odlučili da sačekaju da vide šta će biti sa tržištem i kako će ići kamate u narednom periodu, toliko Beograđani i dalje imaju istu potrebu ili želju da se presele iz Beograda za Pančevo“, rekao je agent za nekretnine Dušan Stanić.

Nekada je moglo da se za jedan prodat stan u Beogradu kupe dva skoro iste kvadrature u Pančevu. Sada su cene nekretnina porasle, ali su i dalje povoljnije. Pančevo je mirnije za život, nema saobraćajnih gužvi kao u glavnom gradu, a do centra Beograda stiže se brže nego iz nekih prigradskih naselja. I to su razlozi koji idu u prilog kupovini nekretnina u Pančevu.

Takođe, i Rusi u poslednje vreme dosta kupuju stanove što svakako utiče na visinu cene.

„U starogradnji sređen stan u centru ide i do 1.200 evra, a uglavnom je starogradnja od 950 do 1.000 evra dok u novogradnji ide od 1.350-1.400 do čak 1.800 evra po kvadratu“, kazao je Stanić.

Zbog Rusa su porasle i cene zakupa pa je za iznajmljivanje dvosobnog stana potrebno izdvojiti od 250 do 450 evra.

Iako je i u Pančevu moguće da u 2024. godini dođe do stagnacije u prodaji nekretnina, ne bi trebalo očekivati značajniji pad cena kvadrata, pogotovo u novogradnji jer su porasle cene repromaterijala i radne snage, kažu u agencijama.

