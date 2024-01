DAČIĆ: Koncentracija pritisaka na Srbiju po pitanju Kosova i Metohije u februaru

Ministar spoljnih poslova i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da se može očekivati da će se u februaru koncentrisati pritisak na Srbiju po pitanju Kosova i Metohije.

Dačić je to rekao u intervjuu za Tanjug, u kojem je govorio o predstojećim političkim događajima, izazovima koji čekaju novu vladu, beogradskim izborima, ali i o bezbednosnoj situaciji o kojoj je raspravljano i na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na čijem je čelu.

Biro za koordinaciju službi bezbednosti ocenio je nedavno da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, bez obzira na demonstracije tokom kojih su pristalice opozicije pokušale nasilno da uđu u državne institucije, odnosno u Stari dvor, a glavne poruke koje su sa sednice Biroa upućene, kaže Dačić, bile su poruke mira i da svi problemi treba da se rešavaju u okviru institucija.

On ocenjuje da nikom ne ide na ruku to što se dešava zato što se, kako ističe, tako nanosi globalna šteta Srbiji i sve to može da utiče na investicije, turizam i sve druge pretpostavke za dalji razvoj.

Upitan da li smatra da protesti opozicije imaju veze isključivo sa beogradskim izborima, za koje lista „Srbija protiv nasilja“ tvrdi da su navodno pokradeni, ili ima veze i sa KiM, budući da je bilo reči da postoje dokazi da su neke strane službe upletene u to, Dačić kaže da je i na sednici Biroa bilo reči o inostranom faktoru koji, svakako, ima određeni interes u našoj zemlji.

„On nije personalne prirode, taj interes se pre svega sastoji i usmeren je ka tome da se unese što više nestabilnosti jer država ukoliko nije stabilna onda nije ni jaka“, napomenuo je Dačić.

Kako objašnjava, postoje oni koji bi voleli da rukovodstvo u Srbiji bude nestabilno i da ne bude jako, kako ne bi moglo čvrsto da odgovara na razne ultimatume koji dolaze iz međunarodne zajednice, a koji se pre svega odnose na KiM.

„Čak sam o tome govorio u predizbornoj kampanji, da postoji jedan takav plan, da postoji taj sindrom koji je zapisan i prepisan još iz vremena DOS-a, a to je da, ako rezultati nisu odgovarajući i kako oni očekuju, onda se to rešava nekim demonstracijama“, kaže Dačić.

Prema njegovim rečima, postoje neke zemlje koje bi, kaže, volele i želele da Srbija već u februaru-martu načini neke korake koji su, po njihovom mišljenju, bitni da bi „mogli da zaključe priču oko Ukrajine“.

Upitan zašto baš u februaru očekuje veći pritisak po pitanju KiM, Dačić odgovara da se u evropskim krugovima procenjuje da će Evropska komisija, odnosno tamošnji organi, do marta završiti rad jer slede evropski izbori.

„Tako da se može očekivati da će se upravo u februaru i martu koncentrisati taj pritisak sa različitih strana, koji će pre svega biti usmeren ka tome da Srbija napravi značajnije ustupke kada je reč o Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da je i predsednik Vučić rekao da mi ne pristajemo na članstvo Kosova u UN i da nema nezavisnosti Kosova“, rekao je Dačić.

Dodaje da pritiscima u vezi sa KiM doprinosi i uvođenje političke nestabilnosti u Srbiji, ocenjujući da su to samo različiti delovi jedne iste priče.

Na pitanje da li je jedan od načina pritiska taj da se u poglavlje 35 uvrsti Ohridski sporazum, u kome ima tačaka koje Beograd ne prihvata, Dačić kaže da ono o čemu postoji dogovor nije problem da bude deo nekih sporazuma, ali ne može nešto na šta Srbija nije pristala da postane obavezujuće.

Odgovarajući na pitanje da li će Srbija u februaru imati vladu koja može da odgovori na pritiske, odnosno da li očekuje da se tada formira nova vlada, kao i da li će biti nastavljena saradnja sa SNS, Dačić kaže da je i ranije govorio da su socijalisti za nastavak saradnje sa naprednjacima i da je o tome razgovarao i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem posle izbora.

„Nismo razgovarali o konkretnim stvarima. Prioritet je da se završi izborni proces, da se zaokruže ponovljena glasanja i da se proglase konačni rezultati, pa da se krene u konstituisanje institucija“, naveo je Dačić.

Upitan šta očekuje u Beogradu, gde trenutno nema većine za formiranje vlasti, a imajući u vidu da je Branimir Nestorović rekao da neće ni sa kim u koaliciju, Dačić kaže da smatra da nije dobro rešenje da se ponavljaju izbori u Beogradu i ističe da svako treba da preuzme odgovornost na osnovu mandata koje je dobio od naroda za definisanje nove vlasti.

„Nije nama narod dao mandat da sada nešto ne konstituišemo nego je ovde reč o tome da li je moguće napraviti određeni dogovor“, rekao je Dačić i poručio da je u interesu građana Beograda da se konstituiše vlast jer nije reč o visokoj politici i treba nastaviti sa rešavanjem njihovih problema i realizacijom projekata.

Podseća i da je u kampanji govorio da je SPS ključ političke stabilnosti, ocenjujući da sada ne bi postojala odbornička kriza u Beogradu da su imali koji procenat više.

Upitan šta je razlog zbog kojeg su socijalisti sada dobili manje glasova, Dačić kaže da je to pitanje za jednu dublju analizu, ali i da ponekad birači ne glasaju po stranačkoj osnovi, već po nekim ličnim uverenjima.

„U ovom trenutku se ljudima učinilo da je možda tako u ovom trenutku ispravno, upravo zbog definisanja dva bloka na političkoj sceni i bilo je teško izboriti se za sopstveni identitet. Ima i onih koji su zaokružili i broj jedan i broj dva, odnosno glasali su i za Vučića i za Dačića i sad su to nevažeći listići“, rekao je Dačić.

Sada je važno da se organizujemo za lokalne izbore koji predstoje, kaže predsednik SPS-a i ukazuje da su socijalisti na lokalu i na ovim izborima prošli mnogo bolje, pa je tako, na primer, u Ljuboviji SPS osvojio 35 odsto glasova, u Malom Zvorniku 20 odsto itd.

„Partija živi neki svoj život. Uspesi i neuspesi su kao talasi i baš zato morate da izdržite i plimu i oseku“, rekao je Dačić.

Kada je reč o novoj Vladi Srbije, lider socijalista smatra da će novi ministri imati tri najveća izazova – KiM, evropske integracije i ekonomski razvoj.

„Sva su ta pitanja međusobno povezana. I baš zato je potrebno voditi jednu čvrstu, ali i mudru politiku, koja može da nas provede uspešno kroz sva tri ova izazova. Ali pitanje broj jedan jeste politička stabilnost. I zato, ako ima problema na unutrašnjem političkom planu, oni treba se rešavaju kroz dijalog i kroz institucije, a nikako nasiljem na ulici“, poručio je Dačić.

(Pančevac/RTV)