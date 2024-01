VEDRO BEZ PADAVINA Najviša temperatura do 8 stepeni

Ujutru oblačno i prestanak padavina, tokom dana delimično razvedravanje. Temperatura do 8 stepeni.

U Srbiji će na severu biti pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno uz prestanak snega. Tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima.Najniža temperatura od -3 do 2 , a najviša od 4 do 8 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu ujutru oblačno uz prestanak snega, tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni.

Najviša temperatura u glavnom gradu oko 6 stepeni Celzijusa.

U sredu i četvrtak vetrovito i osetno toplije uz naoblačenje.

Maksimalna temperatura u većini mesta u sredu od 9 do 12 , a u četvrtak od 13 do 20 stepeni, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladno, do 5 stepeni.

Kiša se povremeno očekuje od srede uveče. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima.

U petak, 19. januara, naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar.

Za vikend hladno uz delimično razvedravanje, samo se još u subotu u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajan sneg. Severozapadni vetar u subotu krajem dana u slabljenju, a u nedelju u ponovnom skretanju na južni.

(Pančevac/RTS)

