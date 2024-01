ISTRAGA ĆE UTVRDITI KAKO JE DOŠLO DO TRAGEDIJE VUčević izjavio saučešće porodici poginulog radnika

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je danas saučešće porodici nastradalog radnika u Kruševcu, u fabrici „Trajal“ koja se dogodila jutros, i potvrdio da su četiri osobe povređene, od toga tri lakše i jedna teže.

On je istakao da će istraga utvrditi kako je došlo do tragedije i dodao da se ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić uputio u Kruševac.

– Ministar Gašić će podeliti više podataka kada bude na licu mesta. Ne mogu da podelim ime i prezime poginulog, to je na MUP-u. Izjavljujem saučešće porodici poginulog radnika, i nažalost radi se o mladoj osobi. Da kažem da se te stvari dešavaju neće biti primereno, istraga će utvrditi šta je dovelo do ove tragedije i do gubitka ljudskog života i sve nas dodatno upozoriti da su ti poslovi sa velikim rizicima – rekao je Vučević.

Ministar je rekao da se nada da će povređeni proći sa što manje posledica i da će se što pre oporaviti.

U Fabrici „Trajal“ u Kruševcu jutros oko 9 sati prilikom procesa rada došlo je eksplozije u objektu za proizvodnju gorive trake.

Kako je saopštio MUP, prema prvim informacijama, jedna osoba je smrtno stradala, a četiri su povređene i one su kolima Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Kruševcu.

Požar koji je izbio usled eksplozije je lokalizovan, a pripadnici Policijske uprave u Kruševcu i Sektora za vanredne situacije obezbeđuju lice mesta.

(Pančevac/Blic)

