BRAVO! KECMANOVIĆ POSLE DRAME U 3. KOLU AO Srpski teniser slavio protiv Štrufa u 5 setova!

Miomir Kecmanović je u trećem kolu Australijan opena! Srpski teniser je u dramatičnom meču savladao Jana Lenarda Štrufa sa 6:4, 1:6, 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (11:9).

Velika se borba vodila. Dva puta je srpski teniser imao prednost u setovima, ali je uspevao da se vraća 25. reket sveta. Na kraju je odlučivao taj-brejk u petom setu, u kojem je Kecmanović spasao dve meč lopte Štrufa, a na kraju je iskoristio svoju četvrtu.

Protivnik u trećem kolu biće mu Tomi Pol, koji je savladao Džeka Drejpera sa 6:2, 3:6, 6:3, 7:5.

Geez this was a crazy match, very nervy from both towards the end, but it is Kecmanovic who comes through. Poor Struff. pic.twitter.com/RMbiWtqHvp

