AMBASADOR IZRAELA U BEOGRADU Među 136 talaca su i 2 BEBE, a ima i DEVOJČICA koje su silovane

Ambasador Izraela u Beogradu Jahel Vilan govorio je danas u Uranku na Televiziji K1 da li će međunarodna zajednica uspeti da postigne delotvorno rešenje i obezbedi mir, ili će se sukobi sa teroristima Hamasa u pojasu Gaze nastaviti.

– Premijer Natanjaku je pre nekoliko dana rekao porodicama talaca, a njih ima još 136 koji su u Gazi, da je Izrael ponudio primirje, a to druga strana nije prihvatila. Izrael, nije taj koji je protiv tog primirja, kako bi se vratili naši taoci. Shvatamo koliko je to hitno da se ti ljudi vrate domovima – rekao je ambasador Izraela.

On je otkrio i informacije o silovanim devojčicama i ostalim taocima.

„Dan kada smo izgubili 24 vojnika jeste bio najteži dan za nas. Rat je skup, kako za drugu stranu, tako i za nas. Deo razloga zbog čega je sada ta treća faza rata, mi pokušavamo da na najmanju meru svedemo, da vodimo tu narednu fazu na jedan drugačiji način. Možda ne tako intenzivnim ratovanjem u nekim pojedinim delovima Gaze. U nekim drugim delovima na severu Gaze, gde smo na neki način očistili taj deo od terorista, mi ratujemo na drugačiji način, nego na jugu.

Ali, rat i njegovi ciljevi nisu promenjeni, pre svega da obezbedimo da budu pušteni taoci, među njima su dve bebe. Prošle nedelje je jedna beba proslavila svoj prvi rođendan. Ima devojčica koje su silovane, ima starijih osoba koje moraju da budu na slobodi. Svi na svetu govore o tome da mora da stane rat, ali pre svega moramo da se potrudimo da ti ljudi budu pušteni. To je glavni razlog za nas, da nastavimo taj rat.

Drugi cilj Izraela je da eliminiše tu pretnju, jer bez eliminacije Hamasa, ljudi ne mogu da se vrate svojim domovima, ni na severu, a ni na jugu. Mi smo u kontaktu sa onima koji su se vratili pre petnestak dana. Žene su rekle i svedočile, razgovarale su sa vojnicima, te devojčice su bile tamo i to su priče koje su one prenele iz tih užasnih tunela – kazao je Jahel Vilan.

On je otrkrio i ko se sve nalazi među taocima.

– Ta brojka od 136 je zaključena posle brojnih procena, sada ko je živ, ko nije, ne znamo. To je deo te brutalnosti Hamasa. Obično ako imate posla sa nekim normalnim neprijateljem, oni će dozvoliti posetu Crvenog krsta, reći će nam brojke, ali ovo su brojke poverljive, dobijene od ljudi koje poznajemo. Mnogi od njih su iz Kibuca oko Gaze. Nekih četrdesetak, možda manje sa onog rejv festivala. Mi znamo ko su taoci. Nisu svi živi – rekao je ambasador.

Jahel Vilan je naglasio da Izrael prihvata predlog za dvomesečno primirje.

– Pregovori se vode u neka dva kamiona, ili u Kataru ili u Egiptu. Mi se fokusiramo na Katar da razgovaramo o uslovima prekida vatre. Bio je predlog Izraelu od Amerikanaca, koji smo mi prihvatili, a to je dvomesečno primirje, kako bi se taoci vratili i da mi pustimo određeni broj Palestinaca. Sada ne znam koji je broj i po kojoj računici. To nisu taoci sa naše strane, to su teroristi krvavih ruku, koje mi moramo da oslobodimo da bi vratili naše taoce, nedužne civile. To nije glavna prepreka. Glavna prepreka je, kako ja to razumem, Hamas nije spreman da prihvati te uslove, čak ni dvomesečno primirje, a Izrael to prihvata. Čak i prošli put, kada su neki taoci oslobođeni, Hamas je prekršio dogovor, ne Izrael.

On je rekao i koji je krajnji cilj Irana u ovoj priči. – Iranci tvrde da Izrael ne bi trebao da postoji, a ja se pitam kako međunarodna zajednica može da dozvoli takvoj zemlji da to govori i da preduzima ono što oni preduzimaju. Oni nisu samo da pričaju, naoružavaju Hute i traže od njih da se umešaju u rat u Gazi i Hezbolah i milicija u Iraku – rekao je Jahel Vilan.

Žoze Borelj, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost je pre nekoliko dana izjavio da je rešenje je u stvaranju dve države, a ambasador ovako komentariše:

– Govoriti o dve države, dok u anketi javnog mnjenja nedavno objavljenom, čak 90 odsto Palestinaca podržavaju masakr od 7. oktobra. To treba pitati drugu stranu, da li palestinski narod se zalaže za dve države ili jednu, na šta poziva Hamas, jer su oni za uništenje Izraela i da se ubije svaki Jevrejin, tako da postoji jedna država od reke do mora. Mi se zalažemo za to i nemamo nameru da dalje okupiramo Gazu. Mi smo se povukli iz Gaze, jer se zalažemo za dve države i svesni smo da palestinci neće nestati i da ćemo morati da živimo pored njih, ali se oni ne zalažu za dve države.

Ambasador Izraela ističe i da su Evropa i Amerika na njihovoj strani.

– Amerikanci i Evropa nas podržavaju. Parlamentarna skupština Saveta Evrope je glasala za prava Izraela, da se brani. Prvi put su poznali neke važne međunarodne organizacvije da osude Hamasov teroristički napad 7. oktobra. UN nijednom do sada nije osudio taj teroristički napad. Zašto UN ne sprovode sospstvene rezolucije? – pita se Jahel Vilan.

(Pančevac/K1info.rs)

