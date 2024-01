PREDSEDNIK VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: Vi biste da kaznite Srbiju, a ja ću da štitim i da branim zemlju i narod pa i onaj na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je njegov posao da šiti Srbiju, a da novinare tzv. nezavisnih medija nije briga šta se radi protiv Srbije.

On je na svom Instagram nalogu u video klipu poručio:

Odgovarajući na pitanje šta je urađeno povodom druge rezolucije i sa oružanim sukobom u Banjskoj?

Ja razmišljam kako da pokrenmo istragu, kako su svi oni koji naoružavaju kosovske bezbednosne snage, takozvane, i ko Albance naoružava suprotno Rezoluciji 1244 i ko krši Povelju Ujedinjenih nacija, kako su to prekršili i kako se usuđuju da krše Povelju Ujedinjenih nacija, i sve to što treba da urade, a da misle da nikada neće da odgovaraju. I razmišljam kako da ne dovedem zemlju u tešku poziciju, a da opet, međunarodno pravo mora da bude poštovano. Ja znam da vi za to niste zainteresovani, jer vas baš briga šta stranci rade protiv Srbije, šta Albanci rade protiv Srbije, šta Kurti radi protiv Srbije, vas interesuje kako da kaznite Srbiju, za to što su neki Srbi hteli da brane svoja ognjišta. Da, pošto su počinili određena krivična dela odgovaraće pred licem pravde.

Kada pogledam kakvo sve oruđe i oružje, oni kažu, tu je bilo zolja, pušaka, jednokratnih onih, za upotrebu, ručnih raketnih bacača,pa sve to dovedoste na Kosovo protivpravno, a vi ne ogovarate ništa, može vam se. Vi veliki i jaki, imate svoje sluge ovde, od političkih do medijskih, a ti Vučiću se pravi lud da ne znaš šta se dešava.