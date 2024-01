SPREMITE SE ZA OLUJNE UDARE VETRA: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja januara

U toku večeri u Srbiji se očekuje jače naoblačenje, a na severu Srbije i slaba kiša i to prvo u Vojvodini. Ova oblačni sistem sa slabom kišom, na planinama sa snegom kasnije tokom večeri i noći premeštaće se prema jugu i preko ostalih predela Srbije, dok će istovremeno na severu zemlje padavine prestati.

U četvrtak se u većini predela očekuje razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, osim na jugu i istoku gde se očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa slabim padavinama.

U četvrtak se u Srbiji očekuje pojačanje severozapadnog vetra, naročito sredinom dana, pa će posle podne vetar u svim predelima biti veoma jak, a u delovima Vojvodine i na istoku Srbije očekuju se i olujni udari.

Najjači udari od 70 km/h očekuju se u Negotinskoj Krajini i na planinama istočne Srbije.

U petak se očekuje suvo i uglavnom pretežno sunčano, a iako će i dalje biti vetrovito, severac će biti nešto slabijeg intenziteta.

Krajem dana i tokom večeri i severnim, tokom noći i u subotu pre podne i u ostalim predelima Srbije očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.

U subotu će na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini biti suvo. U ostalim predelima očekuuje se kiša.

Severozapadni vetar biće ponovo u pojačanju i biće u celoj Srbiji u subotu veoma jak, ponedge i sa olujnim udarima od 70 km/h.

U nedelju će na severu Srbije biti sunčano. U ostalim predelima promenljivo oblačno, još ponegde u južnim, centralnim i istočnim predelima uz slabe padavine. Vetar će oslabiti, tako da će od nedelje biti slab.

Kada je reč o maksimalnoj temperaturi vazduha, četvrtak će biti najtopliji dan, uz vrednosti od 8 do 14°C, dok se u petak i u subotu očekuje od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C. U nedelju se očekuje nešto hladnije.

Sledeće sedmice u Srbiji će biti stabilno i osetno toplije, a prema trenutnij prognozi oko 3. februara maksimalna temperatura išla bi i preko 15°C, dok bi do zahlađenja uz padavine došlo oko 5. februara, ali za sada se ne može precizirati u ko obliku se očekuje to zahlađenje.

