DANAS OBLAČNO I VETROVITO Moguća kiša, na planinama sneg! Temperatura do 13 stepeni

U Srbiji danas se očekuje oblačno i vetrovito vreme. Ponegde će biti kratkotrajnih i slabih padavina. Najviša temperatura biće do 13 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno vreme biće širom zemlje, ali će na severu i u Negotinskoj Krajini biti suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima padaće kratkotrajna i slaba kiša, a na planinama sneg.

Duvaće umeren i jak, na severu Vojvodine i istoku zemlje olujni, zapadni i severozapadni vetar, sa najjačim udarima u planinskim predelima istočne Srbije.

Najniža temperatura biće od minus dva do pet stepeni, a najviša od osam do 13 stepeni. U Beogradu će pre podne padati kiša, a zatim se očekuje sunčano vreme, s temperaturom do 11 stepeni.

U petak će biti suvo vreme sa sunčanim intervalima i temperaturom do 12 stepeni.

(Pančevac/RTS)

