OVO PITANJE JE PODELILO SRBIJU: Da li treba da se uvede bolovanje za negu kućnih ljubimaca?

Zahtev stranke „Istina“ da se uvede pravo na bolovanje i negu kućnih ljubimaca, prvenstveno za pse i mačke, izazvao je oprečne reakcije u javnosti. Prvo se reagovalo da društvenim mrežama. Dok jedni kažu da je to neophodno, da svoje ljubimce doživljavaju kao članove porodice, drugi navode da u Srbiji ima mnogo većih nerešenih problema, da je neshvatljivo da se bolovanje dobije za psa i mačku, a da ne može za negu bolesnog roditelja.

Stranka „Istina“ uporište za svoj zahtev nalazi u Zakonu o dobrobiti životinja koji kaže da je svaki držalac životinje dužan da joj blagovremeno obezbedi pomoć veterinara i negu ako je životinja obolela. U suprotnom mu preti kazna od 5.000 do 50.000 dinara.

– Vlasnici kućnih ljubimaca tako neretko dolaze u situaciju da biraju ili da plate kaznu i ugroze život ljubimca, ili da dobiju otkaz ako se zbog toga ne pojave na poslu. Takva neusaglašenost propisa veoma otežava život građanima i potpuno je nedopustiva u pravednoj i pravno uređenoj – navedeno je u saopštenju te stranke.

Osim za liberalizaciju režima bolovanja, navode da se zalažu i da „lečenja i terapije kućnih ljubimaca budu pokriveni zdravstvenim osiguranjem“.

A Zakon o dobrobiti životinja kaže da je vlasnik životinja u obavezi da obezbedi uslove za držanje i negu životinja, blagovremeno obezbedi pomoć veterinara ako je životinja obolela, pri porođaju životinje. Stoji i da je „vlasnik, odnosno držalac životinje odgovoran je za život, zdravlje i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres“.

Veterinar Vladimir Terzin kaže da je bolovanje za vlasnike kućnih ljubimaca praksa u mnogim zapadnoevropskim zemljama i da to nije novina. Dodaje da se u praksi više puta sreo da vlasnicima životinja nema ko da „uskoči“ i pomogne oko nege ljubimca.

– Nekada stvarno postoji realna potreba za tim. Ukoliko se životinja priprema za operaciju, ako je neophodno uraditi dodatne preglede, analize. Često sam u šali mojim klijentima govorio ‘hoćete doznake da vam dam’. Naravno, uvek postoji opasnost da dođe do nekih zloupotreba, ali sve to može da se reguliše uz potvrdu veterinara da je životinja bolesna ili da je imala operaciju – kaže Terzin za Euronews Srbija.

Međutim, da bi ta inicijativa zaživela u praksi potrebno je da se menja Zakon o radu.

Advokat Nemanja Milošević pojašnjava da na osnovu Zakona o dobrobiti životinja, pravo na bolovanje i negu kućnih ljubimaca ne može da se uvede i da bi morao da se menja Zakon o radu.

– To može da bude dobra inicijativa da se nekada u budućnosti menja Zakon o radu u tom pravcu. Trenutno, na osnovu Zakona o dobrobiti životinja nije moguće otvoriti bolovanje zaposlenom, nema na osnovu čega – objašnjava on za Euronews Srbija.

Zakonska praznina

Dodaje da su zakoni neusklađeni, da postoji zakonska praznina, da jedan kaže da vam sledi novčana kazna ukoliko ne pružite blagovremeno lečenje i negu životinji, a sa druge strane da možete da izostanete sa posla, da otvorite bolovanje za negu ljubimca

– Kako ću ja da lečim životinju, ako moram sada da budem na poslu? Sa druge strane, sutra će da me prijavi tetka, rođaka, sa kojom nisam u dobrim odnosima, da nisam lečio životinju. To je zakonska praznina, nije regulisano – navodi on.

U zemljama Zapadne Evrope zakonska regulativa je bolje usklađena. Bolovanje zbog nege kućnog ljubimca praksa je u mnogim zemljama. Tako vlasnici kućnih ljubimaca mogu uz potvrdu od veterinara, da otvore bolovanje, kao što to čine roditelji kada im se razboli dete.

Posebno je rasprostranjena u Velikoj Britaniji. Tu često poslodavci daju slobodne dane za negu ljubimaca. To se pokazalo kao dobra praksa, budući da su radnici zahvalni poslodavcu koji im omogući da brinu o svojim ljubimcima kao članovima porodice. Radnici imaju pravo na slobodne dane čak i kada nabave novog kućnog ljubimca kako bi se životinja što bolje i brže prilagodila novoj sredini u kojoj živi.

(Pančevac/Blic)

