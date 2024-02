PONOS OMOLJICE I GRADA PANČEVA

Svetosavska nagrada, simbol izvrsnosti u oblasti obrazovanja, ne dobija se lako. Nagrada Ministarstva prosvete namenjena je onima koji svojim imenom neprekidnim trudom, predanošću i posvećenošću ostavljaju neizbrisiv trag u oblasti znanja i vaspitanja. Zato je to veliko priznanje zasluženo dobio i Miodrag Tasić, nastavnik tehničkog iz Omoljice.

Ove godine bilo je 32 dobitnika Svetosavske nagrade, a među njima se našao i nastavnik Miodrag Tasić iz OŠ “Dositej Obradović“ iz Omoljice. Prema rečima učenika kojima predaje, nastavnik Tasić je nagradu i te kako zaslužio, ne samo zbog rezultata koje ostvaruje, već i zbog samog pristupa koji ima prema deci.

– Mi smo svi jako ponosni što što nam je ovakav jedan nastavnik razredni starešina i veoma smo ponosni na njega što je dobio Svetosavsku nagradu, a kao razredni starešina stalno nas bodri i drži nas na okupu da budemo kao porodica.

– Nastavnik nas je naučio da uvek verujemo u sebe.

– Jedna lekcija koju nas je nastavnik naučio je disciplina koja nam je dosta pomogla i o samom saobraćaju na takmičenju ali i u drugim sportovima i u školi.

– Nastavnik nas je naučio da i ako napravimo grešku da to nije strašno i uvek je tu za nas, rekli su neki od učenika kojima predaje nastavnik Tasić.

Miodrag Tasić ima iza sebe generacije i generacije đaka koji ga i danas veoma poštuju. Sada su oni veoma uspešni ljudi koji su sa nama podelili sećanja i to kako je bilo raditi sa nastavnikom koji u školi daje sve od sebe u vaspitno-obrazovnom radu.

– Pa zapravo mislim da je nastavnik najveću ulogu u mom životu odigrao u prnošenju pristupa rešavanju problema. Uvek stoji taj deo priče da usvajamo znanje u školi međutim ono što njega razlikuje od drugih nastavnika jeste učenje nas kako da na parvilan način dovoljno istarno pristupimo rešavanju problema, rekli su neki od Tasićevih bivših učenika.

– Mislim da je znanje koje sam preneo svojim učenicima doprinelo da kroz dugogodišnji rad i dobijem ovo veliko priznanje. Ova nagrada nije samo moja i mislim da je najbolji primer za učenike kojima predajem i kojima sam predavao kako treba raditi svaki posao. Nagrada je i podsticaj za sve nas da budemo još mnogo bolji, istakao je dobitnik Svetosavske nagrade.

– Zato što smatram da je vrlo odgovoran posao, da bi sve ovo moglo da se desi potrebno je da budete dobar pedagog, da znate šta želite da uradite sa decom da predvidite sve situacije, da na najlakši način prenesete znanje da deca to usvoje I da mogu to da primene. Ukoliko do te primene znanja ne dođe džaba je što imaju znanje. Ja sam po svom mišljnju uspeo to da uradim I zatu su ovo ti rezultati takvi kao što jesu. Rekao je sam dobitinik Svetoisavske nagrade Miodrag Tasić.

Mnogo ljubavi prema poslu I deci, upornosti I volje da se znanje prenese mladima koji će sutra biti spremni da se sa uspehom izbore sa mnogobrojnim životnim izazovima – to je nastavnik MiodragTasić u čijoj učionici se svako dete oseća važno, voljeno i podržano. On nije samo nastavnik, već je I roditelj, prijatelj, čovek koji želi da se svaki njegov učenik kasnije u životu bavi onim što volii I to na najbolji mogući način.

(Pančevac/RTV Pančevo)

