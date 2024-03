NA JUGU BANATA OLUJNI VETAR

U Srbiji će danas biti vetrovito. Ujutro i pre podne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. U toku dana doći će do smanjenja oblačnosti, pa se očekuju i sunčani periodi, osim na jugu i istoku Srbije, gde će se do kraja dana zadržati oblačno, povremeno s kišom ili kratkotrajnim pljuskom.

Vetar će biti umeren i jak, jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 6 °C do 13 °C, a najviša od 14 °C na jugu i istoku Srbije do 19 °C u ostalim krajevima, saopštio je RHMZS.

U toku noći ka suboti, osim na jugu i istoku, slaba kiša će padati u centralnoj Srbiji, Banatu i na širem području Beograda.

U Beogradu će biti vetrovito, ujutro oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom. U toku dana smanjenje oblačnosti pa se očekuju i sunčani intervali. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 11 °C, a najviša oko 18 °C. U toku noći slaba kiša.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do utorka će biti promenljivo i natprosečno toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i sa pojavom kratkotrajne kiše, koja će biti češća u brdsko-planinskim predelima, na jugu i istoku Srbije. Duvaće jugoistočni vetar, koji će za vikend najpre oslabiti, a početkom naredne sedmice ponovo biti u pojačanju. Maksimalna temperatura od 15 do 20 °C, a u Timočkoj Krajini od 12 do 16 °C.

Od srede se očekuje zahlađenje – vetar će biti u skretanju na severozapadni, a kiša, koja se uz promenljivu oblačnost povremeno očekuje u nižim predelima, na planinama će preći u susnežicu i sneg.

(Pančevac/Beta)

