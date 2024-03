URUČENA 91 BORAČKA LEGITIMACIJA Lakić: Hvala i izvinite

Svečano uručenje boračkih legitimacija borcima sa teritorije Pančeva upriličeno je 3. marta u velikoj sali Gradske uprave Pančevo.

Nosioci tih legitimacija ostvaruju prava na popuste u određenim prodavnicama, ugostiteljskim objektima, rehabilitacionim centrima, kao i u jednoj banci i jednoj osiguravajućoj kući. Legitimacije je borcima uručila pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sanja Lakić u prisustvu resornog člana Gradskog veća Milenka Čučkovića sa saradnicima.

Pomoćnica ministra je pre dolaska u Pančevo istim povodom bila i u Vršcu, Kovinu i Beloj Crkvi.

„Neću propustiti ni da u vašem gradu izgovorim dve ključne reči koje sam izgovorila i u svakom gradu koji sam posetila pre Pančeva, a to su reči: hvala i izvinite. Hvala zato što ste u ratnom vihoru, kada je bilo najteže, otišli daleko od svoje kuće i što ste na taj način branili svoju ulicu, svoju kuću, mesto iz kog potičete, ali ste branili i Srbiju i ceo naš narod i izvinite što to „hvala” na različite načine dolazi, ne nekoliko godina, već nekoliko decenija kasnije. Zato je pred nama veliki zadatak da, mi iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa našim kolegama iz Pokrajinskog sekretarijata i iz lokalne samouprave pokušamo da ovo što je Ministarstvo pokrenulo, a smatram da je to jedna pozitivna kampanja, zakotrljamo još više, da idemo među vas, da slušamo vaše potrebe i probleme i da sve one programe koje imamo u 2024. godini kreiramo prema vašim potrebama“, rekla je Sanja Lakić.

Prema rečima Milenka Čučkovića, u ovoj turi je 91 borac dobio svoju legitimaciju, a podela će se nastaviti pa ovaj dokument mogu očekivati i drugi borci iz Pančeva koji ostvaruju to pravo.

„Danas smo uručili 91 boračku legitimaciju borcima sa teritorije grada Pančeva. To su ljudi koji su se od devedesetih godina borili u ratu na prostoru bivše Jugoslavije, kao i na području Srbije, odnosno Kosova i Metohije. Oni su najčešće dobrovoljno, a pojedini i na poziv, odslužili obavezu prema svojoj zemlji. Danas, kroz ovaj vid uručenja boračkih legitimacija želimo da tim ljudima omogućimo neke pogodnosti i da im se na skroman način zahvalimo i poručimo im da ono što su učinili ne zaboravljamo“, rekao je Milenko Čučković.

Spisak pogodnosti koje donose boračke legitimacije možete pronaći na sajtu Ministarstva.

(Pančevac)