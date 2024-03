ED PANČEVO: Danas bez struje potrošači neparne strane u Žarka Zrenjanina

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 22. marta, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Beloj Crkvi, Crepaji.

Pančevo

08:30 – 10:00 – Žarka Zrenjanina od Branka Anovića do br.39 (neparna strana).

Bela Crkva

08:00 – 14:30 – 1. oktobar 120-128, Živice Mitrovića od 1. oktobra do Žarka Zlatara, Žarka Zlatara od Njegoševa do Živice Mitrovića, Živice Mitrovića od Jovana Popovića do Žarka Zlatara.

Bela Crkva

09:00 – 14:00 – Cara Lazara 30-38 i 31, Živice Mitrovića od Cara Lazara do Jovana Popovića, Jovana Popovića 76-108 i 57-89.

Crepaja

09:00 – 13:30 – Mlinska od 7. jula do Beogradske, 7. jula od Zmaj Jovine do Mlinske, Zmaj Jovina od 7. jula do 4. oktobra.

(Pančevac)