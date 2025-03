Vučić obilazi Donje Grgure: Oko 1.500 mladih se prijavilo za subvencionisani kredit za stan!

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, započeo je dvodnevnu posetu Topličkom i Jablaničkom okrugu. Vučić je na samom početku obilaska Donjih Grgura istakao da je video da se ovde dosta kuća obnavlja, što su obećavajuće vesti.

– Mora da se reši sve oko ekspoprijacije i ostalo, to predsednik opštine da vidi. Vidim da je sve rešeno, samo pare fale… Koliko je to? 250 miliona? – rekao je Vučić pa dodao:

– Biće 350 miliona je l’? Veliki je problem ovde sa vodom, hajde da probamo to da rešimo. Koji put je vama važan? – raspitivao se Vučić.

– Opština je uradila do Višesila, a mi želimo da spojimo našu magistralu, to je 6 kilometara… Samo to, da ne moramo da idemo okolo, u Kuršumliju. To je duplo bliže kada se reši – rekao je meštanin.

– Shvatio sam da je to kraći put. Znači, voda i putevi? Da vam kažem nešto… Znate, kada smo krenuli, i kada računam koliko je puteva urađeno, i autoputeva, svega… Dakle, svi idu autoputem… A toliko fali. Pitanje je da li je 5 milijardi dovoljno, da se sve uradi. Razmišljao sam da pričam sa svetskom bankom, da tražimo. Posle će svako selo da liči na Švajcarsku. Niko neće da da pare za puteve, kao što hoće da daju za pruge, sve ostalo. Valjda im smeta što smo toliko uradili… – rekao je Vučić.

Predsednik je potom govorio o novim planovima.

– Šta vam je još važno? – nastavljao je Vučić.

– Imamo divne ljude kojima niko 50 godina put nije uradio. Pričali su mi „uradi nam Blace, Prokuplje, da deca ne stradaju, da imaju škole…“ Dakle, urađeno je odlično, u redu put prema Kuršumliji je manje više dobar, ajde da vidimo za ovo… – naveo je predsednik Vučić.

– Sada hoću da posetim Janićijeviće – rekao je Vučić.

– Mladi mogu da uzmu kuće ovde uz subvencionisane kredite. Mogu da uzmu to, da ne osete da su platili… – rekao je Vučić.

1455 imamo, od juče u 15 sati, još njih se prijavilo, naveo je Vučić.

DVODNEVNA POSETA U okviru prvog dana posete, Vučić najpre obilazi mesto Donje Grgure u opštini Blace, gde je planirano da se sastane sa predstavnicima kompanije „Midi organic“, specijalizovane za preradu organskog voća. Zatim će nastaviti put u selo Maričiće u opštini Kuršumlija, gde će obići poljoprivredno gazdinstvo Milovanović i razgovarati sa lokalnim poljoprivrednicima. Nakon toga, predsednik će posetiti Beloljin u opštini Prokuplje, gde će obići fabriku za proizvodnju ambalaže „Andrejić d.o.o.“. Poseta će biti završena u Žitorađi, gde će Vučić održati razgovor sa građanima u Domu kulture.

(Pančevac)

U kafiću Zvuci srca: Obeležen svetski dan osoba sa Daunovim sindromom