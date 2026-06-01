Bela Crkva ugostila najbolje podvodne fotografe

Klub za podvodne aktivnosti „Bela Crkva” bio je proteklog vikenda domaćin najboljim podvodnim fotografima iz Srbije i regiona, koji su odmerili snage na Prvenstvu Srbije i Otvorenom prvenstvu Vojvodine. Prelep, sunčan dan pružio je idealne uslove učesnicima da svoje umetničke ideje pretoče u vrhunske podvodne kadrove,prenosi BCinfo.

Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije (SOPAS), Saveza podvodnih aktivnosti Vojvodine i Opštine Bela Crkva. Lokalna samouprava se pobrinula za odličnu organizaciju, obezbedivši smeštaj za goste iz drugih gradova i inostranstva, kao i vredne nagrade za najbolje plasirane u vidu profesionalne ronilačke opreme.

Da je manifestacija u potpunosti uspela, potvrdio je i rekordan broj izuzetnih podvodnih fotografija koje su predali takmičari, pokazavši svu lepotu i bogatstvo belocrkvanskog podvodnog sveta.

(Pančevac/BCinfo)