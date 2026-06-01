ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 1. jun

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 1. juna, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Jabuci i Kovinu.

Kovin

09:30 – 12:00 – Sterije Popovića u celosti, JNA od Poštanske do Trga oslobođenja.

Pančevo

08:00 – 10:00 – Karađorđeva (od T. Rajića do Knićaninove) i T. Rajića (od Krađorđeve do D. Tucovića)

10:30 – 12:30 – Milovana Glišića i S. Sremca (od M.Glišića do Paje Jovanovića)

Jabuka

09:00 – 11:00 – Ilinderska od Omladinske do N. Tesle, M. Pupina od Ilinderske do Strumičke i N. Tesle od Ilinderske do Strumičke.