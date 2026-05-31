Kačarevo: Od revije nošnji do domaćih rezanaca na „Etno-danu“

Jedanaesta manifestacija „Etno-dan” održana je u subotu, 30. maja, na platou ispred kačarevačke Mesne zajednice, kada je rukotvorine predstavilo 17 udruženja žena i iz južnog Banata.

U organizaciji kačarevačkog Udruženja žena „Etno-kutak“ uporedo s pomenutom prodajnom izložbom, upriličen je i atraktivan kulturno-umetnički program sa nastupom folkloraša i modnom revijom narodne nošnje, a organizovano je i nadmetanje u pravljenju domaćih rezanaca.

Manifestaciju je otvorio zamenik gradonačelnika Grada Pančeva, Predrag Stojadinov, nakon čega su nastupile tri grupe lokalnog Kulturno-umetničkog društva „Veljko Vlahović“, od najmlađe do najiskusnije, a svaka od njih predstavila se s tri lepršave koreografije.

Potom je Udruženje žena „Omoljčanke“ priredilo modnu reviju kolekcije narodne nošnje koja se zove „Nana“.

Tim nastupom svi su bili oduševljeni, kako navode organizatorke iz Udruženja žena „Etno-kutak“, čija je predsednica Zora Čubrić istakla da im se pomenuta revija savršeno uklopila u ideju da nastave tradiciju i očuvaju kulturu ljudi sa ovih prostora.

– Naročito je bitno da je na taj način napravljen i spoj modernog i tradicionalnog. S tim u vezi je i nadmetanje u spremanju rezanaca na starinski način, kada su učesnice pokazale kako se to nekad radilo. Svake godine imamo i neku plemenitu akciju, a ovog puta smo skupljali novac za lečenje male Danice. Sve u svemu, na ovaj način ispunjavamo ciljeve manifestacije – od povezivanja različitih generacija, promocije ženskog stvaralaštva i podizanja svesti o značaju kulturnog nasleđa do humanitarnog aspekta – rekla je predsednica kačarevačkog udruženja.

Inače, u nadmetanju u pripremanju domaćih rezanaca, odlukom žirija, pobedila je domaća takmičarka Zuzana Stojkov.

Drugo mesto zauzela je Jasmina Isailov iz Udruženja žena „Vredne ruke“ iz Crepaje, dok su treće podelile Danijela Todorović („Žensko srce“ iz Opova) i Aleksandra Maletin („Vidovdan“ Crepaja).

Pobednica Zuzana Stojkov iz udruženja „Etno-kutak“ navodi da se prilikom pripreme rezanac striktno držala starinskog recepta.

– Najpre sam stavila jedno jaje na sto grama brašna uz malo soli. Testo treba čvrsto umesiti da se ne bi kidalo, što se polako razvija oklagijom sa svih strana. Važno je da bude što tanje i kada bude gotovo malo se pospe brašna po testu, koje se potom ostavi da se osuši da se lakše seče. Poželjno je da rezanci budu što sitniji, odnosno tanji i u tome je sva filozofija – navodi Zuzana.

(Pančevac/J. Filipović)

Sve je spremno za „Etno-dan” u Kačarevu: Subota rezervisana za tradiciju

Čuvari tradicije Južnog Banata: Održan 11. „Etno dan” u Kačarevu