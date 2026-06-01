Teretnjaci čekaju šest sati na graničnom prelazu Batrovci

Teretna motorna vozila čekaju danas popodne šest sati na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, dok se četiri sata zadržavaju u Šidu, Bezdanu i Bačkoj Palanci, saopštilo je preduzeće „Putevi Srbije“.

Kamioni se na graničnom prelazu Kelebija zadržavaju na izlazu iz zemlje dva sata, a na Gradini sat i po.

Na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

