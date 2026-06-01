Vesti Društvo

Teretnjaci čekaju šest sati na graničnom prelazu Batrovci

18:45

01.06.2026

Podeli vest:

Printscreen/mup kamere

Teretna motorna vozila čekaju danas popodne šest sati na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, dok se četiri sata zadržavaju u Šidu, Bezdanu i Bačkoj Palanci, saopštilo je preduzeće „Putevi Srbije“.

Kamioni se na graničnom prelazu Kelebija zadržavaju na izlazu iz zemlje dva sata, a na Gradini sat i po.

Na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

(Pančevac)

 

Tagovi

AMSS Gradina granični prelaz Horgoš

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.