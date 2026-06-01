Novi policajci i vatrogasci u Pančevu položili svečanu zakletvu

Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, u prostorijama Policijske uprave Pančevo organizovana je svečanost na kojoj je 34 novih policijskih službenika i vatrogasaca-spasilaca sa područja Južnog Banata položilo svečanu zakletvu. Time su se obavezali da će svoj posao obavljati časno i odgovorno, štiteći bezbednost građana, poštujući ljudska prava i slobode, kao i Ustav i zakone Republike Srbije.

Nakon polaganja zakletve, rukovodstvo Policijske uprave Pančevo uputilo je čestitke novim zaposlenima Ministarstva unutrašnjih poslova. Tom prilikom istaknuto je da je policijski poziv jedan od najodgovornijih u društvu, te da svoje dužnosti treba obavljati profesionalno, savesno i zakonito, u službi svih građana Srbije.

(RTV Pančevo)