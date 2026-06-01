Stavite ovo u saksiju i cveće vam nikad više neće uvenuti

19:00

01.06.2026

Nekad se filter za kafu koristio isključivo za kuvanje kafe – danas ga koristi sve više ljubitelja cvećarstva. Mali papirnati filteri imaju više namena – a neki su vrlo korisni za vaše biljke i baštu! Nije ih teško učiniti korisnim za biljke: prvi korak je stavljanje filtera za kafu na dno saksije za cveće. Treba ga staviti između zemlje i odvodnih otvora saksije – gde obično prolaze voda i prljavština. Kad to uradite, filter će propustiti vodu, a zadržati prljavštinu.

Zašto je to korisno? Vrlo često prljavština začepi otvore, a to sprečava prolazak viška vode, ali i protok vazduha. To može da uzrokuje propadanje korena biljke i konačno i njeno uvenuće.

Verovatno ste čuli ili videli kakvi se efekti postižu stavljanjem šljunka na dno saksije. To je ista ideja, ali filteri za kafu su jednostavniji, jeftiniji i zauzimaju manje prostora u saksijama. A to znači da u saksiji ima više zemlje – na čemu će vam biljke biti zahvalne!

Postoji još jedan trik za koji su filteri za kafu idealni. Budući da upijaju, zadržaće vlagu svaki put kad zalivate cveće. Neće biti previše vlage da koren trune – nego taman koliko treba! Dakle, ako ćete koristiti filtere za kafu, nećete morati toliko često da zalivate biljku.
I za kraj – ali ne manje važno – filteri za kafu korisni su kad treba da presadite biljku. Zadržaće zemlju da se ne razmrvi okolo.

(Pančevac/miss7)

