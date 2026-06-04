Kako su „Glogonjke” proslavile 15 godina rada

Udruženje žena „Glogonjke” obeležilo je nedavno 15 godina postojanja i rada na svečanosti kojoj su prisustvovali donatori, partneri i predstavnice prijateljskih organizacija.

Na proslavi su, pored domaćica, bile i članice udruženja iz Jabuke, kao i udruženja „Neolit” iz Starčeva, „Pančevke – Gornji grad”, „Vredne ruke” iz Crepaje i Aktiv žena iz Opova.

Predsednica udruženja, Radmila Trajkovski, rekla je da su članice jubilej dočekale ponosne na sve što su tokom godina ostvarile.

Ona dodaje da su „Glogonjke” nedugo zatim organizovale i ekskurziju.

– Većina naših članica bavi se poljoprivredom, pa godinama koristimo priliku da oko verskih praznika organizujemo posete turističkim mestima. Tamo smo u vreme Duhova bile u trodnevnoj poseti Sokobanji, što je još jedna lepa uspomena koju ćemo pamtiti – rekla je predsednica.

Iako je nakon jubileja bila planirana kraća letnja pauza, članice „Glogonjki” nastavljaju sa aktivnostima.

– Ovoga puta nećemo moći da se odmaramo, jer je Glogonj domaćin Festivala folklora rumunskog stvaralaštva. Već se pripremamo i za organizaciju bazara ženskog stvaralaštva, na kom ćemo zajedno s gostima predstaviti lepotu i kreativnost žena rumunske nacionalnosti – istakla je Radmila Trajkovski.

Udruženje „Glogonjke” već 15 godina aktivno učestvuje u očuvanju tradicije, običaja i kulturne baštine, organizujući brojne humanitarne, kulturne i društvene aktivnosti u svom mestu.

(Pančevac/J. Filipović)

Glogonjke se na radionicama pripremaju za Osmi mart

Glogonjke se na radionicama pripremaju za Osmi mart