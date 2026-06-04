Besplatna obuka za motocikliste: Edukacijom i veštinom protiv crne statistike

U Pančevu je održan besplatan trening bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja, a pod domaćinstvom Grada Pančeva i lokalne Policijske uprave. Cilj ove preventivne aktivnosti jeste edukacija mladih vozača i kandidata za A kategoriju kako bi se unapredila njihova bezbednost na ulicama.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja upozoravaju na alarmantne podatke s početka ovogodišnje moto-sezone.

„Od početka godine imali smo tri saobraćajne nezgode sa poginulim licima u kojima su stradali vozači motocikla. Vozači koji stradaju su uglavnom starosnog doba od 18 do 30 godina. Upravo zato smo planirali preventivne aktivnosti kako bismo edukovali mlade vozače, koji su ocenjeni kao najugroženija grupa, o bezbednom učestvovanju u saobraćaju“, navode organizatori.

Stručnjaci na poligonu ističu da se najveći problemi javljaju pri malim brzinama i da je pravilna tehnika ključ sigurnosti.

„Nikome od vas neće biti problem kada vozite 40 kilometara na čas da nešto skrenete ili nagnete. Ali sa brzinom od 5-6 kilometara na čas, javiće se veliki problem. Zato krećemo od toga, jer je to osnova. Lako je ubrzati, tu fizika radi za vas“, objasnio je instruktor tokom praktičnog dela.

Sa porastom broja dvotočkaša na ulicama, organizatori apeluju na svest o rizicima i važnost korišćenja zaštitne opreme.

„Svakog dana smo svedoci da imamo sve više motora i mopeda na ulicama jer se sve veći broj građana opredeljuje za ovu vrstu prevoza. Naš cilj je da skrenemo pažnju na to koliko je važno da se koristi zaštitna oprema na prvom mestu, jer je ona jedino sredstvo koje vas može zaštititi u slučaju saobraćajne nezgode. Sa druge strane, iniciramo ove besplatne obuke kako bi vozači unapredili svoje znanje i veštine upravljanja motociklom“, zaključuju iz agencije.

Jedan od mladih rekreativaca i polaznika obuke podelio je svoje utiske sa poligona: