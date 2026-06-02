U duhu tradicije i vere: Održana svečana Duhovska litija u Sakulama

SAKULE – U duhu vere i zajedništva, u Sakulama je na Duhovski ponedeljak održana tradicionalna Duhovska litija. Ovaj prepoznatljivi verski i narodni običaj banatskog sela okupio je veliki broj meštana u molitvenom ophodu koji se u ovom mestu verno neguje već decenijama, prenosi sajt Naše Opovo.

Nakon Svete liturgije, svečana litija je krenula iz lokalnog hrama i prošla ulicama Sakula. Praznik Silaska Svetog Duha na apostole ujedno predstavlja i zajedničku molitvu za zdravlje meštana, mir u porodicama, napredak sela i rodnu godinu. Posebnost sakulske litije ogleda se u tome što se trasa ophoda menja svake godine, dok domaćini na više lokacija organizuju molitvena stajališta kako bi dočekali učesnike. Na samom kraju manifestacije, tradicionalno su se pleli venci od pšenice kao simboli plodnosti i blagoslova za domove.

Ovom svečanom događaju prisustvovala je i predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, sa svojim saradnicima. Ona je istakla da je izuzetno važno očuvanje običaja koje su ostavili preci, kao i negovanje zajedništva i međusobnog poštovanja. Predsednica je naglasila da će lokalna samouprava i u budućnosti nastaviti da pruža punu podršku svim aktivnostima koje čuvaju kulturno i duhovno nasleđe ovog kraja.

