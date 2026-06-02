Geologija u Vili Helena: Deca i odrasli u Opovu učili kako se obrađuje drago kamenje

U autentičnom ambijentu Vile Helena u Opovu uspešno je realizovan prvi događaj nakon njene premijerne postavke tokom Dana opštine. U organizaciji Opštinske narodne biblioteke Opovo i Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda, održana je edukativno-kreativna radionica za sve generacije pod nazivom „Kamen dragi“, prenosi Glas Opova.

Stručni predavači docent dr Zoran Miladinović i prof. dr Kristina Šarić, uz učešće mladog gosta-predavača, učenika trećeg razreda Vuka Momčilovića, proveli su posetioce kroz uzbudljiv svet geologije. Prisutni su kroz prezentaciju saznali detalje o dijamantima, juvelirskim sirovinama Srbije, kao i o vrstama stena i fosila.

Posebnu atrakciju za najmlađe predstavljala je praktična demonstracija na mašini za obradu juvelirskih sirovina. Deca su pod nadzorom profesora imala jedinstvenu priliku da sama učestvuju u obradi dragog kamenja i da posmatraju minerale pod mikroskopom.

(Pančevac/Glas Opova)