Od danas se vozi sa jednim TAG-om kroz Srbiju i RS: Uključen integrisani sistem “TOLL4ALL“

Sistem elektronske naplate putarine Republike Srpske od danas je zvanično uključen u integrisani sistem „TOLL4ALL“, saopštilo je preduzeće „Putevi Srbije“.

Kako je navedeno, od 9 časova korisnici mogu da koriste jedan TAG uređaj za plaćanje putarine na auto-putevima u Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za kupovinom dodatne opreme ili zaustavljanjem na naplatnim rampama.

– Saradnja „Puteva Srbije“ i „Auto-puteva Republike Srpske“ korisnicima je omogućila da jednim TAG uređajem nesmetano koriste auto-puteve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama – navodi se u saopštenju.

Iz „Puteva Srbije“ ističu da mreža „TOLL4ALL“ sada povezuje pet sistema elektronske naplate putarine – Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku.

Prema navodima preduzeća, proširenjem sistema dodatno se unapređuje regionalna povezanost i olakšava kretanje građana i privrede.

Korisnici integrisanog sistema ostvaruju više pogodnosti, među kojima su korišćenje jednog TAG uređaja u više država, brži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, izbegavanje plaćanja gotovinom u različitim valutama, jednostavniji pregled transakcija i računa, kao i popusti za elektronsko plaćanje putarine.

– „Putevi Srbije“ nastavlja aktivnosti na daljem širenju integrisanog sistema naplate putarine „TOLL4ALL“ sa ciljem da korisnicima obezbedi jednostavnije, brže i komfornije putovanje kroz region – poručili su iz tog preduzeća.

(Pančevac)