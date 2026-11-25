JP „Mladost“ Opovo saopštilo je da građani opštine Opovo u periodu od srede, 25. novembra, do petka, 4. decembra, zaključno sa tim danom, mogu dostaviti podatke o očitanim stanjima svojih vodomera za novembar 2026. godine.

Prijava stanja vodomera može se izvršiti putem Viber aplikacije na broj telefona 066 817 88 23, kao i putem elektronske pošte na adresu prijavastanja@jpmladostopovo.rs.

Prilikom prijave stanja vodomera neophodno je dostaviti sledeće podatke:

Šifru potrošača, koja se nalazi u gornjem levom uglu računa za komunalne usluge;

Ime i prezime potrošača na koga glasi račun za komunalne usluge;

Očitano stanje vodomera;

Datum očitavanja vodomera.

Iz preduzeća apeluju na građane da prilikom prijave dostave sve navedene podatke u predviđenom roku, radi blagovremenog i tačnog obračuna potrošnje vode.

(JP „Mladost“ Opovo)