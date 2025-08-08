Ostalo

Evo gde se preporučuje kupanje

Zavod za javno zdravlje Pančevo apeluje na građane da se pridržavaju preporuka i koriste za kupanje samo bezbedna kupališta.

10:00

08.08.2025

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica

Zavod za javno zdravlje Pančevo apeluje na građane da se pridržavaju preporuka i koriste za kupanje samo bezbedna kupališta.

Analize obuhvataju mikrobiološke pokazatelje (fekalne i ukupne koliformne bakterije, crevni enterokoki, broj aerobnih heterotrofa), kao i fizičko-hemijske parametre (temperatura, pH vrednost, rastvoreni kiseonik, azotna jedinjenja, teški metali, deterdženti i dr.).

Rezultati ispitivanja:

Na osnovu obavljenih analiza i stručnog razmatranja, zaključeno je da se:

 

NE PREPORUČUJU za kupanje i rekreaciju sledeće lokacije:

Kupalište na Tamišu u Pančevu

Kupalište u Ivanovu

Kupališta na Ponjavici u Omoljici i Banatskom Brestovcu

 

 

PREPORUČUJU za kupanje i rekreaciju:

Kupališta na Tamišu u Glogonju i Jabuci

Kupalište „Bela Stena“ na Dunavu – levo i desno od špica

 

Iako voda na svim lokacijama, prema važećoj Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija, zadovoljava osnovne uslove za kupanje sa mikrobiološkog aspekta, indeksi kvaliteta vode pokazuju razlike:

Indeks kvaliteta vode je „dobar“ na Beloj steni (levo i desno od špica)

Indeks je „loš“ na svim ostalim mernim mestima

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, rizik od obolevanja od gastrointestinalnih i febrilnih respiratornih bolesti je:

Mali rizik – Tamiš (Jabuka, Glogonj), Ponjavica (Omoljica, Banatski Brestovac), Dunav (Bela Stena – levo i desno)

Umeren rizik – Tamiš (Pančevo), kupalište u Ivanovu

Jezero u Kačarevu neće biti u funkciji u toku sezone kupanja 
.
(Pančevac)

Tagovi

bezbednost Ivanovo kupališta Tammiš ZZJ Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.