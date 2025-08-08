Evo gde se preporučuje kupanje

Vršac: Rock Gipsy Jazz Festival „Banatska noć“ 17. avgusta
Zavod za javno zdravlje Pančevo apeluje na građane da se pridržavaju preporuka i koriste za kupanje samo bezbedna kupališta.
13:00
08.08.2025
Analize obuhvataju mikrobiološke pokazatelje (fekalne i ukupne koliformne bakterije, crevni enterokoki, broj aerobnih heterotrofa), kao i fizičko-hemijske parametre (temperatura, pH vrednost, rastvoreni kiseonik, azotna jedinjenja, teški metali, deterdženti i dr.).
Rezultati ispitivanja:
Na osnovu obavljenih analiza i stručnog razmatranja, zaključeno je da se:
NE PREPORUČUJU za kupanje i rekreaciju sledeće lokacije:
Kupalište na Tamišu u Pančevu
Kupalište u Ivanovu
Kupališta na Ponjavici u Omoljici i Banatskom Brestovcu
PREPORUČUJU za kupanje i rekreaciju:
Kupališta na Tamišu u Glogonju i Jabuci
Kupalište „Bela Stena“ na Dunavu – levo i desno od špica
Iako voda na svim lokacijama, prema važećoj Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija, zadovoljava osnovne uslove za kupanje sa mikrobiološkog aspekta, indeksi kvaliteta vode pokazuju razlike:
Indeks kvaliteta vode je „dobar“ na Beloj steni (levo i desno od špica)
Indeks je „loš“ na svim ostalim mernim mestima
Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, rizik od obolevanja od gastrointestinalnih i febrilnih respiratornih bolesti je:
Mali rizik – Tamiš (Jabuka, Glogonj), Ponjavica (Omoljica, Banatski Brestovac), Dunav (Bela Stena – levo i desno)
Umeren rizik – Tamiš (Pančevo), kupalište u Ivanovu
Jezero u Kačarevu neće biti u funkciji u toku sezone kupanja
(Pančevac)