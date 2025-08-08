Evo gde se preporučuje kupanje

Zavod za javno zdravlje Pančevo apeluje na građane da se pridržavaju preporuka i koriste za kupanje samo bezbedna kupališta.

Analize obuhvataju mikrobiološke pokazatelje (fekalne i ukupne koliformne bakterije, crevni enterokoki, broj aerobnih heterotrofa), kao i fizičko-hemijske parametre (temperatura, pH vrednost, rastvoreni kiseonik, azotna jedinjenja, teški metali, deterdženti i dr.).

Rezultati ispitivanja:

Na osnovu obavljenih analiza i stručnog razmatranja, zaključeno je da se:

NE PREPORUČUJU za kupanje i rekreaciju sledeće lokacije: Kupalište na Tamišu u Pančevu Kupalište u Ivanovu Kupališta na Ponjavici u Omoljici i Banatskom Brestovcu

PREPORUČUJU za kupanje i rekreaciju: Kupališta na Tamišu u Glogonju i Jabuci Kupalište „Bela Stena“ na Dunavu – levo i desno od špica

Iako voda na svim lokacijama, prema važećoj Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija, zadovoljava osnovne uslove za kupanje sa mikrobiološkog aspekta, indeksi kvaliteta vode pokazuju razlike:

Indeks kvaliteta vode je „dobar“ na Beloj steni (levo i desno od špica)

Indeks je „loš“ na svim ostalim mernim mestima

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, rizik od obolevanja od gastrointestinalnih i febrilnih respiratornih bolesti je:

Mali rizik – Tamiš (Jabuka, Glogonj), Ponjavica (Omoljica, Banatski Brestovac), Dunav (Bela Stena – levo i desno)

Umeren rizik – Tamiš (Pančevo), kupalište u Ivanovu

Jezero u Kačarevu neće biti u funkciji u toku sezone kupanja

