Čelična disciplina iz Crepaje: Dragan Andrejević šesti na svetu, evropski tron sledeća meta

Iza svakog pehara i medalje u bodibildingu kriju se godine surovog režima, hiljade sati provedenih u teretani i odricanja koja malo ko može da izdrži. Pravi dokaz da se vrhunski svetski kvalitet rađa i u malim sredinama jeste Dragan Andrejević iz Crepaje. Ovaj vanserijski sportista uspeo je da se pozicionira u samom vrhu svetske bodibilding scene, zauzevši šesto mesto na Svetskom prvenstvu.

U razgovoru o svom profesionalnom putu, Andrejević naglašava da bodibilding nije samo sport, već specifičan stil života u kojem se greške u ishrani i treningu ne praštaju. Svaki izlazak na binu predstavlja vrhunac višemesečnih rigoroznih priprema gde se forma tempira do najsitnijih detalja. Priznanja koja donosi u svoju Crepaju samo su vetar u leđa za nove, još veće izazove.

Nakon istorijskog uspeha i plasmana među šest najboljih na planeti, Andrejević ne usporava tempo. Fokus je već uveliko prebačen na predstojeće Evropsko prvenstvo, za koje pripreme teku po strogo definisanom planu. Sudeći po njegovoj dosadašnjoj posvećenosti i formi, domaća javnost s pravom može da očekuje nove sjajne vesti sa evropske scene.

