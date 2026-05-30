Jabuka: Besplatne kreativne radonice za decu tokom jula

Dom kulture „Kočo Racin“ u Jabuci organizuje besplatne kreativne radionice za decu uzrasta od 8 do 12 godina tokom jula meseca (osam radionica), utorkom i četvrtkom od 11 do 13 sati.

Termin prve radionice je četvrtak, 2. jul, u 11 sati.

Zbog ograničenog broja mesta, prijava je obavezna. Prijave su u Domu kulture od 9 do 15 sati ili na telefon 060-565-56-14.

Radionice će obuhvatati kreativne tehnike prilagođene uzrastu dece.