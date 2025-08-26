E-račun EPS-a koristi oko 300.000 građana

– Elektronski račun za plaćanje utrošene struje koristi oko 300.000 građana, a svima koji na taj način izmiruju obaveze omogućen je popust od 50 dinara na svakom narednom računu, saopštila je danas Elektroprivreda Srbije (EPS).

Prelazak na elektronski račun je jednostavan i brz, štedi novac, vreme i doprinosi očuvanju planete. Štedi se i papir, takvi računi stižu u veoma kratkom roku, a nema ni čekanja na dostavu računa, navodi EPS.

Elektronski račun dostavlja se odmah po formiranju mesečnog zaduženja, pre klasičnog slanja poštom. Ova usluga može da se aktivira korišćenjem aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“, ili popunjavanjem obrasca kao i lično u poslovnicama.

Korisnici elektronskog računa uglavnom imaju i aplikaciju „EPS Uvid u račun“, koju koristi više od 917.000 građana. Na aplikaciji i portalu na jednom mestu dostupne su i veoma korisne informacije o potrošnji, podseća EPS.

Dodatne funkcije omogućavaju uvid u arhivu računa i uplata iz prethodne tri godine, kao i detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama. Osim računa i broja potrošenih kilovata, tu je i brz link do praktičnih saveta o tome kako efikasno koristiti električnu energiju.

Mobilna aplikacija „EPS Uvid u račun“ dostupna je korisnicima na platformama iOS i Android i besplatno se može preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama. Sav sadržaj je dostupan ćirilicom, latinicom i na engleskom jeziku.

(Pančevac)