Rumunske tradicije iz Uzdina na sceni Dečjeg festivala na Oplencu

Učenici Osnovne škole „Sveti Georgije” iz Uzdina predstavljali opštinu Kovačica na Dečjem festivalu u Oplencu gde je održano osmo izdanje Dečjeg festivala, najvećeg događaja ovog tipa u Srbiji, u organizaciji Fondacije „Koreni”, pod rukovodstvom princa Mihaila i princeze Ljubice Karađorđević, u saradnji sa Fondacijom Kralja Petra I.

Festival se, kao i obično, odvijao u slikovitom ambijentu šume iza Crkve Svetog Đorđa i okupio je rekordan broj posetilaca.

Deca i porodice imali su priliku da učestvuju u preko 90 aktivnosti – od kreativnih radionica i edukativnih igara, do umetničkih programa, pozorišnih i plesnih predstava, čitanja knjiga, gađanja lukom i strelom i jahanja konja.

Poseban trenutak priredili su učenici Osnovne škole „Sveti Georgije” iz Uzdina, koji su drugu godinu zaredom predstavljali opštinu Kovačica. Prošle godine, inovativni nastavnici iz Uzdina predstavili su brojne radionice – kako edukativne, tako i tradicionalne igre sačuvane od zaborava.

Ove godine, učenici iz Uzdina ponovo su doneli duh rumunskog naroda na scenu festivala, kroz bogatstvo narodnih nošnji, pesama i tradicionalnih rumunskih igara. Publika je uživala u raznovrsnom programu folklornih igara i rumunske muzike, koje su s puno strasti izveli školski ansambl i vokalni solisti.

Njihov nastup bio je omaž kraljici Mariji Karađorđević, jednoj od najvoljenijih ličnosti naše istorije, a emocija koju su deca prenela nagrađena je srdačnim aplauzom.

Svojim bogatim programom i posvećenošću učesnika, Dečji festival u Oplencu još jednom je ispunio svoju misiju: da približi ljude prirodi, tradiciji i porodičnim vrednostima – u pravoj proslavi detinjstva i zajedništva.

(Pančevac)