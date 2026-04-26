 Debeljača u znaku tradicije: Gulašijada i karneval 30. maja

DEBELJAČA – Mesna zajednica Debeljača najavila je održavanje tradicionalne, 26. po redu „Gulašijade”, koja će se ove godine održati u subotu, 30. maja.

Ova prepoznatljiva manifestacija i ove godine biće upotpunjena velikim karnevalom na lokalnom vašarištu, pružajući posetiocima spoj gastronomije i zabave.

Program manifestacije počinje u 9:00 časova svečanim otvaranjem takmičenja u kuvanju gulaša. Sat vremena kasnije, u 10:00 časova, startovaće karnevalski defile koji kreće od Osnovne škole i kreće se ka vašarištu, gde će se nastaviti centralni deo proslave.

Takmičarske ekipe će svoje kulinarske uzorke predati stručnom žiriju u 13:00 časova, dok je proglašenje pobednika 26. Gulašijade i uručenje nagrada zakazano za 14:30 časova.

Prijave za takmičare

Svi zainteresovani koji žele da oprobaju svoje kulinarske veštine mogu se prijaviti najkasnije do 22. maja. Prijave se vrše putem telefona 013/664-159 ili lično kod sekretara Mesne zajednice Debeljača.

