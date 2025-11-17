Goran Vesić saslušan u tužilaštvu

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Vesić je u pratnji svojih advokata došao u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. Iskaz je dao u svojstvu osumnjičenog.

Tužilaštvo je krajem septembra saopštilo da on tada nije mogao da bude saslušan zbog svog zdravstvenog stanja i da je saslušanje zakazano za 17. novembar.

Vesić se nalazi u kućnom pritvoru, a osumnjičen je da je zajedno sa bivšim ministrom Tomislavom Momirovićem i ostalim osumnjičenima vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)“ oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Momiroviću i Vesiću je najpre bio određen pritvor do 30 dana, ali je tu odluku Viši sud u Beogradu preinačio i odredio im kućni pritvor.

Vesić se nalazi i među 13 osoba koje se u terete za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine kada je poginulo 16 osoba, a jedna osoba teško povređena. Svima je određen kućni pritvor.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu stavlja im na teret izvršenje krivičnog dela teška dela protiv opšte sigurnosti.

(RTS)