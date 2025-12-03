Južni Banat

Humanitarna akcija u Plandištu: Prikupljanje paketića za decu Kosova i Metohije

16:00

03.12.2025

Foto: FB/ Srpska solidarnost

PLANDIŠTE – Humanitarna organizacija Srpska solidarnost i udruženje sa teritorije Opštine Plandište, pokrenuli su humanitarnu akciju prikupljanja slatkiša, slaniša i novogodišnjih paketića za decu sa Kosova i Metohije. Cilj ove akcije je prikupljanje novogodišnjih paketića i novčanih sredstava za nastavak realizacije humanitarne akcije i pomoći porodicama sa Kosmeta.

Humanitarna akcija organizuje se u centru Plandišta, na platou ispred Gradske kafane Avala. Sva zainteresovana lica mogu se priključiti humanitarnoj akciji doniranjem novogodišnjih paketića, slatkiša i slaniša ili donirati novčana sredstva u humanitarnu kutiju koja će biti postavljena za tu namenu.

U sklopu ove humanitarne akcije volonteri će pružati sve neophodne informacije vezano za realizaciju ove humanitarne akcije. Na ovaj način svi zainteresovani mogu učestovovati u prikupljanju paketića koji će se deliti mališanima sa Kosova i Metohije, kako bi i njima praznične dane učinili lepšim i bogatijim.

Svi zainteresovani koji žele da pomognu mogu se javiti putem mail-a srpskasolidarnost@gmail.com ili preko zvaničnog sajta stranice.

(Pančevac)

