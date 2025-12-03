Gala koncert Nacionalnog saveta Rumuna

Brojna publika uživala je u raznovrsnom i pažljivo osmišljenom programu, kojim su predstavljeni najbolji vokalni, instrumentalni i scenski talenti rumunske zajednice u Srbiji.

Na velikoj sceni Narodnog pozorišta „Sterija“ u Vršcu, održan je svečani Gala koncert u organizaciji Nacionalnog saveta rumunske nacionalne zajednice u Srbiji, priređen povodom obeležavanja 1. decembra – Dana velikog ujedinjenja, najznačajnijeg nacionalnog praznika Rumunije.

U prepunoj sali Velike scene, brojna publika uživala je u raznovrsnom i pažljivo osmišljenom programu, kojim su predstavljeni najbolji vokalni, instrumentalni i scenski talenti rumunske zajednice u Srbiji.

Program je svečano otvorio Orkestar Nacionalnog saveta, pod upravom profesora Aleksandrua Freanca, koja je izvela reprezentativnu svitu melodija iz Erdelja. Nakon toga, publici se predstavio Dečji hor „Carmina Felix“, jedini dečji hor na rumunskom jeziku u Srbiji, osnovan 2023. godine u okviru udruženja „Banatic Art“, pod dirigentskom palicom profesorke Roksane Činč. Hor je izveo tri tradicionalne kompozicije, uz klavirsku pratnju profesora Dragana Đokića i violinsku pratnju Fabijana Činča, a poseban utisak ostavio je nastup mlade solistkinje Anastasije Balnojan.

Sinoćni događaj svečano je otvorio predsednik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne zajednice dr Valentin Ardeljan, a potom su se svojim sunarodnicima povodom najvećeg nacionalnog praznika obratili Njena ekselencija ambasadorka Republike Rumunije u Srbiji Silvija Davidoju, kao i Vikarni Episkop Eparhije Rumunske Pravoslavne crkve „Dakia Feliks“ Emanuel Tapalaga.

U ime Grada Vršca, „Dan velikog ujedinjenja“ čestitala je gradonačelnica Dragana Mitrović.

„Velika mi je čast što i ove godine stojim pred vama u Vršcu – gradu u kojem rumunska nacionalna zajednica nije samo deo istorije, već živa, aktivna i dragocena nit našeg zajedničkog života. Večerašnji koncert i svečanost, koje Nacionalni savet rumunske nacionalne zajednice tradicionalno priređuje povodom obeležavanja Nacionalnog dana Rumunije, predstavljaju poseban trenutak u kojem slavimo kulturu, tradiciju i identitet naroda koji je duboko utkan u razvoj i vrednosti ovog kraja. Rumuni su ovde, u Banatu, jedan od konstitutivnih naroda, čiji je doprinos u obrazovanju, kulturi, duhovnosti, umetnosti, kao i u svakodnevnom životu naše zajednice, nemerljiv i prepoznat u svim segmentima društvenog delovanja. Vekovno prijateljstvo srpskog i rumunskog naroda temeljeno je na bliskosti, uvažavanju i razumevanju. To su vrednosti koje delimo, čuvamo i prenosimo mlađim generacijama, jer nas uče da identitet nije granica, već most. U Vršcu, možda jasnije nego igde, oseća se koliko je važno negovati zajedništvo, zaštitu jezika, kulture, tradicije i svih onih posebnosti koje rumunsku zajednicu čine bogatstvom našeg grada i cele Srbije“, istakla je gradonačelnica Vršca u svojoj čestitki.

U nastavku programa, publici su se predstavili brojni solisti vokalne muzike iz različitih mesta Banata: Nina Toađer (Pančevo), Mihailo Lazarević (Uzdin), Teodora Ivašku (Mesić), Viktorija Jon (Banatsko novo selo), Selina Munćan (Lokve), zatim Elena Perin (Vršac), Natalija Freanc (Banatsko novo selo), Aleksandra Čikoš (Dolovo) i Alegra Antal (Banatsko novo selo). Ovaj blok programa najavio je glumac profesionalne scene na rumunskom jeziku u okviru Narodnog pozorišta „Sterija“ – Jonel Kuđija, koji je svojim nastupom dodatno upotpunio svečanu atmosferu.

Potom je usledio izuzetno efektan deo koncerta posvećen instrumentalnim solistima. Publika je imala priliku da čuje Davida Butana na saksofonu, Leonida Ardeljana na harmonici, Andreu Evi i Bojanu Boljanac na panovoj fruli, Adinu Savić vokal, kao i Sorina Živkua na taragotu. Svaki od mladih umetnika predstavio se originalnim izborom tradicionalnih kompozicija, demonstrirajući visok nivo muzičke pripremljenosti i izuzetnu scensku zrelost.

U završnom delu programa, Orkestar Nacionalnog saveta, pod vođstvom profesora Freanca, izveo je dve numere snažne simbolike: „Baladu Avrama Jankua“ i „NOI SUNTEM ROMÂNI“, koje su, u prepoznatljivim aranžmanima Žanijela Šublje i Leonida Ardeljana, izazvale snažne emocije i gromoglasan aplauz publike.

Organizator, Nacionalni savet rumunske nacionalne zajednice u Srbiji, zahvalio se svim učesnicima, partnerima i publici na prisustvu i podršci, a posebno gospodinu Andreju Šafariku, ističući da je ovogodišnji koncert još jednom pokazao snagu kulture kao mosta koji povezuje ljude, čuva identitet i slavi zajedništvo.

Na kraju večeri, svi učesnici – hor „Carmina Felix“, vokalni i instrumentalni solisti, glumci scene na rumunskom jeziku, Orkestar Nacionalnog saveta, kao i voditelji programa Korina Troća i Darije Doklean, uputili su publici srdačne pozdrave i čestitke povodom Nacionalnog praznika Rumunije, sa željom da tradicija, muzika i zajedništvo nastave da spajaju sve Rumune u Srbiji.

