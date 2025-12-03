Pogledajte kako je protekla 11. trka uz stepenice

U Vršcu je početkom decembra održana 11. Vršačka trka uz stepenice, i to u potpuno nesvakidašnjem ambijentu. Manifestacija koja se tradicionalno trči krajem maja ove je godine, zbog tehničkih razloga, pomerena za kraj novembra — a grad i planina dočekali su takmičare pod svežim snegom.

Klizave stepenice, hladan vazduh i zahtevni uslovi nisu obeshrabrili najupornije: čak 70 trkača uspešno je savladalo uspon.

U muškoj konkurenciji najbrži je bio Miloš Dragović (VAK 1926) sa vremenom 4 minuta i 48 sekundi, dok je među ženama pobedu odnela Sofija Marković (OAK Beograd) iz Beograda, istrčavši stazu za 6 minuta i 12 sekundi.

Pored apsolutnih pobednika, nagrađeni su peharima i najbolji takmičari u starosnim kategorijama i to u obe konkurencije.

Po završetku trke, učesnici i publika nastavili su druženje nedaleko od ciljne ravni, gde je Vršački atletski klub 1926 pripremio posno i mrsno posluženje, kao i zajednički ručak — idealan za zagrevanje nakon izazovne trke.

Direktor trke, Nenad Habibović, ističe da je ovogodišnja organizacija zahtevala dodatni napor:

„Termin smo morali da pomerimo iz tehničkih razloga i nismo ga mogli ranije najaviti, pa su prijave trajale vrlo kratko. Uprkos tome, za manje od mesec dana prijavilo se više od 100 takmičara, a čak 35 u prvih 24 sata. To je za nas veliki uspeh, posebno imajući u vidu da je trka kratka, ali i veoma zahtevna.“

Habibović dodaje da je najvažnije što je manifestacija protekla bez povreda, uprkos snegu i klizavim stepenicama:

„Koliko sam imao prilike da čujem, učesnici su bili zadovoljni kompletnom organizacijom i našim gostoprimstvom — i to je ono što nas najviše raduje.“

Na kraju, Habibović je uputio zahvalnost Gradu Vršcu, članu Gradskog veća zaduženom za sport Marku Rašiću, Turističkoj organizaciji Vršca, Sportskom savezu grada, kao i svim sponzorima i donatorima na podršci.

(Pančevac)