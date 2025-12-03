Pogledajte kako je protekla 11. trka uz stepenice

Javni konkurs za izbor sudija Osnovnih sudova u Vršcu i Pančevu
Klizave stepenice, hladan vazduh i zahtevni uslovi nisu obeshrabrili najupornije: čak 70 trkača uspešno je savladalo uspon.
U Vršcu je početkom decembra održana 11. Vršačka trka uz stepenice, i to u potpuno nesvakidašnjem ambijentu. Manifestacija koja se tradicionalno trči krajem maja ove je godine, zbog tehničkih razloga, pomerena za kraj novembra — a grad i planina dočekali su takmičare pod svežim snegom.
Pored apsolutnih pobednika, nagrađeni su peharima i najbolji takmičari u starosnim kategorijama i to u obe konkurencije.
Po završetku trke, učesnici i publika nastavili su druženje nedaleko od ciljne ravni, gde je Vršački atletski klub 1926 pripremio posno i mrsno posluženje, kao i zajednički ručak — idealan za zagrevanje nakon izazovne trke.
Habibović dodaje da je najvažnije što je manifestacija protekla bez povreda, uprkos snegu i klizavim stepenicama:
„Koliko sam imao prilike da čujem, učesnici su bili zadovoljni kompletnom organizacijom i našim gostoprimstvom — i to je ono što nas najviše raduje.“
Na kraju, Habibović je uputio zahvalnost Gradu Vršcu, članu Gradskog veća zaduženom za sport Marku Rašiću, Turističkoj organizaciji Vršca, Sportskom savezu grada, kao i svim sponzorima i donatorima na podršci.
