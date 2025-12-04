Podeljeni septembarsko-oktobarski paketi za bebe

Kovin: Otvorena izložba "Portret Kovina "
Tokom septembra i oktobra, opština Opovo dočekala je osam beba, tri devojčice i pet dečaka, čime su porodice obogaćene radošću i srećom.
Zamenik predsednika opštine, dr Dragan Ugrinov i većnik Milovan Knežević, posetili su srećne porodice kako bi im čestitali na ovom divnom događaju. Pored čestitki, opština je obezbedila pet paketa za bebe koji su stigli u Opovo, dok je jedan paket dostavljen u Sakulama i dva u Sefkerinu.
Čestitamo svim roditeljima na dolasku novih članova u njihove porodice i želimo im mnogo sreće i zdravlja, prenosi sajt Naše Opovo.
eur
117.42 RSD
aud
66.36 RSD
cad
72.15 RSD
sek
10.72 RSD
chf
125.70 RSD
gbp
133.44 RSD
usd
100.84 RSD
bam
60.03 RSD
Na izložbi je predstavljeno 107 portreta nastalih 26. jula, kada Kovinci slave Sabor svetog arhangela Gavrila.
Spartanke su 8.ekipa u ligi na polusezoni što je dobra slika. Žal za nekim bodovima ostaje. Neka ti nesrećni porazi idu na račun prve sezone u ovom takmičenju i neiskustvu svih nas u ovako ozbiljnom rangu.
