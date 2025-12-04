Južni Banat

Podeljeni septembarsko-oktobarski paketi za bebe

14:30

04.12.2025

Foto: Naše Opovo

Tokom septembra i oktobra, opština Opovo dočekala je osam beba, tri devojčice i pet dečaka, čime su porodice obogaćene radošću i srećom.

Zamenik predsednika opštine, dr Dragan Ugrinov i  većnik Milovan Knežević, posetili su srećne porodice kako bi im čestitali na ovom divnom događaju. Pored čestitki, opština je obezbedila pet paketa za bebe koji su stigli u Opovo, dok je  jedan paket dostavljen u Sakulama i dva u Sefkerinu.

Čestitamo svim roditeljima na dolasku novih članova u njihove porodice i želimo im mnogo sreće i zdravlja, prenosi sajt Naše Opovo.

Tagovi

Naše Opovo paketici

