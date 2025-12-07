Kovin: Izložba „Zagor iz našeg sokaka“ otvorena do 13. decembra

Izložbu originalnih crteža i ilustracija „Zagor iz našeg sokaka“ u potkrovlju biblioteke „Vuk Karadžić“ Kovin možete pogledati svakog radnog dana do 13. decembra.

„Zagor iz našeg sokaka“ predstavlja zbirku crteža grupe autora, originalnih strip tabli,kolekcionarskih primeraka stripa i ostalih eksponata čiji je zajednički uneverzum Bonelijevog strip junaka Zagora-te- neja. Ona je putujuća izložba, nastala kao zajednički projekat, a organizatori su radove prikazivali u više gradova širom Srbije i bivše Jugoslavije.

Čuva uspomenu na strip klasike i pokazuje kako je Zagor kao kulturni fenomen preživeo decenije: od popularnosti u Jugoslaviji, preko kriznog perioda 90-ih, do današnjeg „rekonstruisanog“ interesovanja — izložba ima za cilj da poveže generacije. Istovremeno, omogućava uvid u rad domaćih strip umetnika — njihovu kreativnost, interpretaciju kroz crtanje, kao i u ljubav prema „klasičnom“ stripu. Deveta izložba po redu organizovana je u Kovinu,a svečano su je otvorili direktorka biblioteke Ivana Jovanov, autor izložbe Svetozar Anđel i jedan od autora crteža Vladimir Popov.

Jovanov se posebno zahvalila prof.Siniši Ćulafiću na predlogu i inicijativi da se ovakva vrsta umetnosti predstavi u kovinskoj biblioteci. Anđel je ukazao na značaj originalnih materijala. Jedna od velikih vrednosti izložbe su — pored domaćih crteža— i originalne strip-table italijanskih autora, što omogućava gledaocima da vide „o čemu se radi“ kad je reč o originalnom izdavaštvu.

(Pančevac/Opština Kovin)