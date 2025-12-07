Kovin: Održan Info dan o merama energetske efikasnosti

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Kovin održala je danas Info dan u vezi sa predstojećim Javnim pozivom za sprovođenje mera energetske efikasnosti. Događaj je održan u sali Skupštine opštine Kovin, a prisustvovali su zainteresovani građani.

Info dan je organizovan sa ciljem da građanima pruži sve neophodne informacije za prijavljivanje na program subvencionisane energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Učesnici su imali priliku da postave pitanja, razjasne nedoumice i dobiju sve relevantne smernice kako bi spremno dočekali raspisivanje Javnog poziva.

Opština Kovin od 2021. godine realizuje javne pozive u okviru programa energetske sanacije, a od 2023. godine učestvuje u projektu „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, nastavljajući da podržava unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava.

U 2025. godini za realizaciju programa izdvojeno je 10 miliona dinara, od čega je 5 miliona dinara obezbedila Opština Kovin, 5 miliona dinara Ministarstvo rudarstva i energetike. Raspisivanje Javnog poziva za građane očekuje se u narednih desetak dana, a informacija će biti pravovremeno objavljena na sajtu Opštine Kovin.

Kroz Program energetske sanacije građanima se omogućava finansijska podrška do 50% vrednosti investicije za pojedinačne mere, odnosno do 90% za socijalno najugroženije kategorije.

