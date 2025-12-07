Plandište: Upis prava svojine od ponedeljka

PLANDIŠTE – U skladu sa primenom novog Zakona o upisu prava na nepokretnostima, pod sloganom „Konačno svoj na svome“, prijave za upis prava svojine počinju 8. decembra i traju ukupno 60 dana.

Ovaj zakon omogućava građanima Srbije da svoje nezakonito izgrađene objekte upišu u katastar uz znatno niže troškove i kroz jednostavnu, potpuno digitalizovanu proceduru. Za podnošenje prijave potrebna su samo dva dokumenta, ugovor ili ostavinsko rešenje kao dokaz o sticanju, i lična karta.

Zakon posebno olakšava postupak građanima sa nižim primanjima. U skladu sa socijalnim statusom i socijalnom kartom, primaoci socijalne pomoći, ratni veterani, invalidi i porodice sa troje ili više dece oslobođeni su plaćanja troškova upisa prava svojine na objektima, uz dostavljanje odgovarajućih potvrda. Za domaćinstva u selima naknada je fiksna i iznosi 100 evra, a obuhvata i pomoćne i ekonomske objekte. Država istovremeno uvodi strožu politiku prema bespravnoj gradnji.

Ovim zakonom građani Srbije prvi put dobijaju mogućnost da svoje nelegalno izgrađene objekte upišu u katastar kroz pojednostavljenu, gotovo potpuno digitalizovanu proceduru i uz znatno niže troškove. Za podnošenje prijave potrebna su samo dva dokumenta: ugovor ili ostavinsko rešenje kao dokaz o sticanju, i lična karta.

Elektronsko podnošenje prijava traje od 8. decembra do 8. februara, a prijave se mogu predati u bilo kojoj opštini bez obzira na lokaciju nekretnine. Podnošenje će biti omogućeno i u Poštama Srbije.

Na teritoriji Opštine Plandište biće otvoreno nekoliko šaltera na kojima građani mogu prijavljivati svoje objekte.

Prijave se mogu podneti svakog radnog dana od 8,00 h do 15,00 h na sledećim mestima:

1. Opštinska uprava Plandište, zgrada broj 2, kancelarija broj 1

2. Zgrada Kulturno obrazovnog centra, kancelarija broj 1 (prizemlje), Vojvode Putnika 58/2, Plandište

3. Mesna kancelarija Velika Greda, Maršala Tita 114a

4. Mesna kancelarija Hajdučica, Janka Čmelika broj 19

Prijave se mogu podneti lično ili od strane ovlašćenog lica. Ovlašćenje mora da sadrži ime i prezime vlasnika, JMBG, predmet ovlašćenja i potpis. Sa sobom poneti očitanu ličnu kartu ili neki drugi važeći dokument (pasoš, vozačka dozvola), kao i imovinsko-pravnu dokumentaciju ako posedujete (dozvola za gradnju, ugovor/isprava o sticanju prava, upotrebna dozvola…).

Za više informacija i objašnjenja možete pogledati zvaničnu stranicu Opštine Plandište na sledećem linku