Plandište: Subvencije do 65% za energetsku sanaciju kuća i stanova

PLANDIŠTE – Opština Plandište uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike i ove godine pokrenula je postupak javnog poziva za unapređenje energetske efikasnosti i sanacije porodičnih kuća i stanova. Lokalna samouprava je dana 03.12.2025. godine objavila – Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova za 2025. godinu, čime se nastavlja podrška građanima u unapređenju energetske efikasnosti i snižavanju potrošnje energije.

Poziv je raspisan u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.

Putem ovog poziva građanima je omogućeno da dobiju subvencije za širok opseg mera – od zamene dotrajale stolarije, postavljanja fasadne ili krovne izolacije, preko ugradnje efikasnijih gasnih ili pelet kotlova, toplotnih pumpi, novih instalacija za grejne sisteme, pa sve do ugradnje solarnih kolektora i solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Posebna prednost programa jeste mogućnost izbora jedne ili više pojedinačnih mera, kao i primena „paketa“ koji nose viši procenat sufinansiranja – do 65% za najsloženije projekte koji uključuju korišćenje obnovljivih izvora energije.

(eVršac)