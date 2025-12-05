Žene iz Južnog Banata na sajmu etno hrane i pića u Beogradu

Na Beogradskom sajmu svečano je otvoren 19. Međunarodni sajam etno hrane i pića, manifestacija koja već gotovo dve decenije okuplja najznačajnije proizvođače tradicionalnih domaćih proizvoda iz Srbije i regiona,prenosi RTV Pančevo.

Posetioci će do 7. decembra imati priliku da degustiraju i kupe autentične proizvode pripremljene po starim, ručno čuvanim receptima.

Ovogodišnji, 19. Međunarodni sajam etno hrane i pića okupio je više od trista izlagača iz cele zemlje i regiona. Među njima posebno mesto zauzimaju udruženja iz južnobanatskog okruga, prepoznata po očuvanju bogate gastronomske tradicije i starih zanata. Koordinator Regionalne privredne komore, Zoran Černoh, ističe da je učešće proizvođača iz ovog dela Srbije od izuzetnog značaja za njihovu vidljivost i dalji razvoj.

Na štandovima vrednih žena iz južnog Banata našli su se tradicionalni recepti, ručno rađeni proizvodi i očuvani običaji koji već generacijama predstavljaju obeležje ovog kraja. Njihova ponuda privukla je veliku pažnju posetilaca, a o značaju učešća na sajmu govore i predstavnice udruženja koje su ove godine predstavljale svoj okrug.

Posetioci će tokom trajanja sajma moći da probaju: domaće mlečne i mesne proizvode, prirodnu kozmetiku, med, razne vrste ajvara i zimnice, čajeve, ulja, kao I razna tradicionalna pića. Posebnu pažnju privlači i izložba narodne nošnje i rukotvorina, koje svedoče o bogatstvu kulturnog nasleđa Srbije.

(RTV Pančevo