Saradnja Doma omladine i Libertatee: Podrška mladim autorima i podsticaj

Potpisan je protokol o saradnji između Doma omladine Vršac i Novinsko – izdavačke ustanove „Libertatea“, kojim je zvanično uspostavljen okvir za realizaciju zajedničkih projekata, sa ciljem razvoja kulture, informisanja, ali i radi podsticanja aktivnog učešća mladih u društvenom životu.

Protokol su potpisale direktorka Doma omladine Vršac dr Tatijana Petrika i direktorka „Libertatee“ Marijana Stratulat, koje su tom prilikom istakle da će ovo partnerstvo unaprediti medijsku pismenost, podršku mladim autorima, i sprovođenje programa koji promovišu multikulturalnost i društveni angažman.

– Želim da se zahvalim na kontinuiranoj podršci i donacijama knjiga koje obogaćuju naše literarne konkurse – poručila je Petrika.

Saradnja obuhvata promocije knjiga, kao i zajedničke događaje posvećene kreativnom izražavanju i aktivnom uključivanju mladih u svet pisanja.

Potpisivanju su prisustvovali i član Gradskog veća zadužen za kulturu i obrazovanje dr Trajan Kačina, savetnik u Generalnom konzulatu Rumunije u Vršcu Danijel Bala, pomoćnik direktora i odgovorni urednik NIU „Libertatea“ dr Valentin Mik, kao i glavni urednik izdavačke delatnosti ove ustanove Marin Gašpar.

(Pančevac)