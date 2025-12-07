Udruženje Ljubav pobeđuje: Emotivna radionica za mališane

U Kovačici je uspešno realizovan prvi projekat Udruženja „Ljubav pobeđuje“, uz veliko interesovanje dece i roditelja čije su energija i učešće doprineli da događaj protekne u posebnom i veoma emotivnom duhu.

Udruženje je uputilo zahvalnost Opštini Kovačica na finansijskoj podršci, kao i profesorki Antoneli Andrejević, Marini Bireš, pedagogu Slađani Kapunac i logopedu Lidiji Hrćan, koje su sa velikim entuzijazmom i stručnom posvećenošću vodile radionice za mališane.

Tokom aktivnosti, odvijala se istinska inkluzija – deca tipičnog i netipičnog razvoja stvarala su, igrala se i učila zajedno, u podsticajnom okruženju, u kom su različitosti bile prirodan deo zajedništva.

Udruženje „Ljubav pobeđuje“ bavi se podrškom deci sa smetnjama u razvoju, invaliditetom i retkim bolestima, kao i njihovim porodicama, kroz edukativne radionice, inkluzivne aktivnosti, savetodavne i emocionalne programe.

Iz udruženja poručuju da su vrata otvorena za sve – volontere, stručnjake, roditelje i sve koji žele da doprinesu razumevanju, razvoju i zajedništvu. Posebno ohrabruju roditelje da se priključe budućim programima i inicijativama koje donose podršku, povezivanje i nove mogućnosti za decu i porodice sa teritorije opštine Kovačica.

(RTV Kovačica)