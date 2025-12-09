Dve nagrade za Vršac na međunarodnom festivalu „Kofer slova“ u Kruševcu

VRŠAC – Na 21. Međunarodnom festivalu turističkih publikacija „Kofer slova“ u Kruševcu Turistička organizacija Vršca nagrađena je „Srebrnim koferom“ i posebnim priznanjem žirija, što potvrđuje njen sve snažniji iskorak u modernoj turističkoj promociji.

U Kruševcu je održan 21. Međunarodni festival turističkih publikacija „Kofer slova“, događaj koji okuplja više od 40 turističkih organizacija iz Srbije i regiona.

Turistička organizacija Vršca ostvarila je zapažen uspeh osvojivši „Srebrni kofer slova“ za jednolisnu publikaciju – posebni promotivni set posvećen programu 67. Grožđebala. Dodatno, kratki video-formati koji na savremen i dinamičan način predstavljaju ovu manifestaciju nagrađeni su specijalnim priznanjem žirija.

Prema obrazloženju organizatora, Vršac se istakao modernim vizuelnim pristupom i inovativnom upotrebom digitalnih sadržaja, čime je autentično predstavio vinsku tradiciju i turističke potencijale grada. Time je potvrđeno da Vršac sve uspešnije gradi prepoznatljiv identitet na turističkoj mapi Srbije.

Priznanja su ove godine dodeljena i organizacijama iz Zrenjanina, Novog Bečeja, Temerina i drugih mesta širom Srbije, kao i učesnicima iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, što je još jednom potvrdilo međunarodni karakter festivala.

(Pančevac)