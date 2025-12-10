Grad Vršac: Više od 5.000 paketića priprema se za mališane

Grad Vršac i ove godine priprema veliko novogodišnje iznenađenje za svoje najmlađe sugrađane – više od 5.000 paketića koji će biti podeljeni deci sa cele teritorije grada, rođenoj zaključno sa 2015. godinom.

Uz paketić, mališani će uživati i u fotografisanju sa Deda Mrazom, dobiće na poklon kalendar sa sopstvenom fotografijom i besplatan ulaz na novogodišnju predstavu koja se i ove godine priprema sa posebnim scenskim i vizuelnim efektima.

Podela paketića za decu iz grada biće organizovana u nedelju 21. decembra u Kongresnoj dvorani Centra Milenijum tokom celog dana, dok će decu iz seoskih sredina očekuje Novogodišnji karavan iznenađenja, ali takođe i roditelji dece iz vršačkih sela mogu se prilikom popunjavanja aplikacije opredeliti da njihovo dete paketić primi u Centru Milenijum.

Prijave za sve mališane počinju danas i traju do četvrtka, 11. decembra, do ponoći. Prijavljivanje je kao i prethodnih godina vrlo jednostavno, potrebno je samo da roditelji popune podatke na aplikaciji Grada Vršca.

(Pančevac/Grad Vršac)