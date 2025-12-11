Dom omladine Vršac: Objavljeni rezultati foto konkursa

Dom omladine Vršac sa zadovoljstvom je objavio rezultate foto konkursa „Vršac – moj grad u jeseni 2025“, koji je bio namenjen mladima do 30 godina, sa ciljem da kroz fotografiju prikažu lepotu i atmosferu Vršca u jesenjim bojama.

Nakon pažljivog i odgovornog ocenjivanja pristiglih radova, žiri je izabrao tri najuspešnije fotografije. Prvo mesto osvojio je Aleksandar Borković, drugo mesto pripalo je Aleksandru Radiću, dok je treće mesto zauzela Zoja Grnčarski.

Iz Doma omladine Vršac upućuju zahvalnost svim učesnicima na izuzetnoj kreativnosti, trudu i posvećenosti kojima su kroz svoj objektiv dočarali jesenju čaroliju Vršca, uz poruku da nastave da beleže lepotu svoga grada i u budućnosti.

(Pančevac)