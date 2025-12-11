Vršac: Vanja Rankov i Mario Dujić na prijemu kod gradonačelnice

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, danas je upriličila svečani prijem za mladu tekvondo šampionku Vanju Rankov, koja je osvajanjem zlatne medalje na juniorskom Prvenstvu Evrope, koje je nedavno završeno u Švajcarskoj, potvrdila vrhunski kvalitet vršačkog tekvondoa na svetskom nivou.

U društvu svog trenera Maria Dujića, tom prilikom istaknut je i veliki uspeh Andrije Mihajlovića i Marka Stefanova, koji su takođe ostvario izuzetan rezultat u kadetskim kategorijama, dostojno predstavivši svoj grad i državu na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima. Prijem je bio i prilika da se ukaže na značaj kontinuiranog ulaganja Grada Vršca u sportsku infrastrukturu i stvaranje uslova za rad sa mladima, kako bi se nastavilo stvaranje novih šampiona i očuvanje sportskog ugleda koji Vršac godinama uspešno gradi, kako u samom gradu tako i naseljenim mestima.

„Danas sam imala priliku da ugostim našu evropsku šampionku u tekvondou, Vanju Rankov, koja je svojim rezultatima još jednom potvrdili da Vršac ima sportski duh, talenat i snagu da iznedri najbolje. Uz Vanju, vrščani su doneli još dve medalje sa najveće smotre tekvondoa u Evropi, a njihove pobede su najbolji primer upornosti, rada, discipline i vere u sebe. Tekvondo je već decenijama najtrofejniji sport u Vršcu i jedan od najprepoznatljivijih sportskih simbola našeg grada. Međunarodni turniri, na kojima učestvuju stotine takmičara iz celog sveta, najbolje pokazuju koliko je snažna tradicija ovog sporta kod nas, ali i koliko je kvalitetan rad sa mladima.

Grad Vršac će nastaviti sa ulaganjima u sportsku infrastrukturu, klubove i uslove za trening, jer upravo tu nastaju budući šampioni koji će sa ponosom nositi ime svog grada širom Evrope i sveta. Moja iskrena želja je da uspeh ovih mladih ljudi bude podstrek i svim vršačkim sportistima da veruju u svoj put, da budu istrajni i hrabri u svojim ciljevima jer Vršac će uvek biti uz svoje sportiste – da ih podrži, ohrabri i slavi njihove pobede“, izjavila je gradonačelnica Dragana Mitrović nakon razgovora sa Vanjom Rankov i trenerom Dujićem.

Evropska šampionka Vanja Rankov nije krila zadovoljstvo svojim uspehom, ali je istakla da je sve to plod napornog rada i posvećenosti njenih trenera Marina i Maria Dujića kao i Damira Fejzića koji je sa klupe vodio kroz borbe tokom ovog prvenstva.

„Za mene je ovo Evropsko prvenstvo bilo veliki izazov. Imala sam četiri izuzetno jake borbe. U prvoj borbi savladala sam reprezentativku Belorusije, koja je jedna od vodećih evropskih tekvondo sila.

U borbi za medalju sa reprezentativkom Hrvatske mislim da je bilo najteže jer je u pitanju protivnica sa kojom sam se već sastajala i uvek su borbe bile neizvesne. U polufinalu protiv reprezentativke BiH i kasnije u finalu sa takmičarkom iz Grčke bila sam favorit i uspela da opravdam tu ulogu“, rekla je Vanja Rankov.

Da bi se ovakav uspeh ostvario bila je neophodna velike podrška Grada Vršca, roditelja dece i trenera u klubu, potvrdio je trene Mario Dujić. Sa Vanjom je radio Damir Fejzić, naš olimpijac iz Londona 2012. Pored Vanje Rankov na prvenstvu je učestvovao i Marko Stefanov, koji je izgubio meč od reprezentativca Rusije, novog evropskog šampiona, a mesec dana ranije na Evropskom prvenstvu za kadete u Grčkoj, Andrija Mihajlović osvojio je srebrnu medalju.

„Vanja Rankov će u svom juniorskom stažu pokušati da uđe i u seniorsku reprezentaciju i da na taj način stiče neophodno iskustvo i za ono što je čeka u budućnosti. Verujem da će Vanja uspeti da se plasira i na seniorsko Svetsko prvenstvo koje nas očekuje iduće godine. Vanja je stabilna ličnost, posvećena radu, ima hrabrost, disciplinu i volju, sve ono što je neophodno za vrhunske rezultate“, dodao je Mario Dujić nakon prijema u Gradskoj kući.

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo u Švajcarskoj predstavlja istorijski uspeh za Tekvondo reprezentaciju naše zemlje, četiri zlatne, četiri srebrne i jedna bronzana medalja, što je Srbiju dovelo do ekipnog prvog mesta na Evropskom prvenstvu.

(Grad Vršac/EVršac)